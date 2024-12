Stellantis, ipotesi class action degli azionisti contro Tavares

L’ex CEO di Stellantis, Carlos Tavares, potrebbe presto dover affrontare un class action di una minoranza qualificata di azionisti, che starebbe valutando addirittura anche un’azione di responsabilità per le gravi perdite provocate al titolo della società dalla cattiva gestione del manager portoghese.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, non si placca l’indignazione politica nei confronti di Tavares e di Stellantis. In prima linea il ministro per le Infrastrutture e vice-premier, Matteo Salvini, che nelle scorse ore ha chiesto nuovamente al presidente John Elkann di intervenire in Parlamento per rispondere a una serie di domande sulle future strategie in Italia del gruppo.

«Sarebbe dovuto già venire in Parlamento, ma con un assegno che ricordi quanti miliardi di euro di denaro pubblico questa azienda ha incassato, e ci sono ancora prestiti per miliardi, a fronte di quali risultati, quali licenziamenti e casse integrazione», ha tuonato Salvini. Ma, intanto, sembra che Elkann non abbia previsto a breve un suo intervento in Parlamento.

