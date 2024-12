Genoa, 777 Partners: «Nessun mandato a Banca Moelis per la cessione del club»

«Banca Moelis non ha nessun incarico da parte di 777 Partners di trovare investitori interessati a rilevare il Genoa». A ribadirlo è la società statunitense in un comunicato congiunto apparso sul sito ufficiale della società rossoblù.

Nelle ultime settimane, dopo le parole del CEO Andres Blazquez che annunciava la messa in vendita del Genoa, gli organi di stampa aveva individuata in Banca Moelis l’advisor per sondare il mercato alla ricerca di investitori interessati a rilevare la società genoana da 777 Partners.

«Pertanto, il Socio di controllo e il Genoa CFC S.p.A. stesso contestano ogni forma di speculazione e illazione mediatica confermando il proprio impegno nel sostenere il Genoa CFC nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mercato di riferimento», si conclude nel comunicato.

Una presa di posizione, forte e anche inaspettata, da parte di 777 Partners che sembra confermare l’impegno della società statunitense, che è alle prese con diversi procedimenti negli Stati Uniti per le sue precarie condizioni economiche, a proseguire la sua avventura nel Genoa.