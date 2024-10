Non solo i club: 777 Partners mette in vendita anche aerei e barche

Il rapporto tra il fondo statunitense 777 Partners e il mondo del calcio è destinato ad avviarsi alla conclusione. Come sottolineato dal CEO del Genoa Andres Blazquez, «A-Cap, società creditrice nei confronti di 777 Partners, ha tutto l’interesse a preservare o, se possibile, aumentare il valore del Grifone, questo anche nell’ottica di una cessione, totale o parziale, della società che, sicuramente, avverrà».

«Il Red Star Paris è in fase di vendita, lo Standard Liegi anche e per l’Everton è stato fatto un accordo con la famiglia Friedkin. Spors, (ds di 777 Footbal group) è il Group Sporting Director del gruppo ma in questo momento il gruppo sta andando via e non so cosa farà», ha aggiunto spiegando che di fatto la 777 Football Group non esiste più.

Il gruppo multiproprietà attraverso il quale 777 Partners deteneva partecipazioni in Standard Liegi, Genoa, Red Star, Hertha Berlino, Siviglia, Vasco da Gama e Melbourne Victory ha cessato di esistere come entità operativa.

Ma per il fondo di Miami, i club calcistici non sono gli unici asset in vendita. Secondo quanto riportato dal sito norvegese Josimar, tra questi ci sarebbero anche: uno yacht di lusso Azimut da 67 piedi ormeggiato a Miami, chiamato 777, e dal prezzo di 1,875 milioni di dollari e il jet privato Bombardier Global 6000, utilizzato dai dirigenti di 777 Partners per viaggiare in tutto il mondo prima di essere bloccato per diversi mesi lo scorso anno.

Valutato intorno ai 20 milioni di dollari, il jet presenta motori Rolls Royce, un interno lussuoso e spazio per 13 passeggeri. Ex dipendenti hanno riferito a Josimar che si trattava dell’aereo personale di Josh Wander. Tuttavia, pur essendo nominalmente di proprietà di una società chiamata Triplet Global LLC, una sussidiaria di 777 Partners, non è chiaro chi sia l’effettivo proprietario né dove finirebbero i proventi della vendita, poiché sull’aereo esiste più di un pegno.

Sul fronte delle cessioni, resta da capire anche cosa ne sarà delle società calcistiche. Blazquez ha parlato di tre o quattro gruppi interessati al Genoa, dal momento in cui il Grifone si trova ora «in una posizione finanziaria migliore rispetto a quando 777 lo acquistò». Blazquez ha anche detto ai tifosi che, qualora A-Cap e 777 non riuscissero a trovare un acquirente, lui e altri dirigenti interverrebbero per salvare il club con i loro stessi fondi.

Più vicino a una vendita sembra essere invece il Red Star Paris, appena promosso in seconda divisione francese. Steve Pagliuca, proprietario dell’Atalanta e co-proprietario della squadra NBA dei Boston Celtics, è in trattative per acquistare il club e sebbene non ci sia ancora un accordo concreto, il processo di due diligence è ben avviato.