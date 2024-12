Sorteggio Europei Under 21: le possibili avversarie dell'Italia

Tutto è pronto per il sorteggio della fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2025 si terrà martedì 3 dicembre alle 19:00 presso lo Slovak Philharmonic Reduta Building di Bratislava.

Il sorteggio dividerà i padroni di casa della Slovacchia e le 15 squadre qualificate in quattro gironi da quattro, che si disputeranno dall’11 al 28 giugno 2025. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta.

Sorteggio Europei Under 21, le fasce

Le 16 squadre sono divise in quattro fasce in base alla posizione nel ranking UEFA per nazionali Under 21.

Fascia 1 : Spagna, Inghilterra (campione in carica), Portogallo, Paesi Bassi

: Spagna, Inghilterra (campione in carica), Portogallo, Paesi Bassi Fascia 2 : Germania, Francia, Ucraina, Italia

: Germania, Francia, Ucraina, Italia Fascia 3 : Danimarca, Romania, Polonia, Cechia

: Danimarca, Romania, Polonia, Cechia Fascia 4: Georgia, Slovenia, Finlandia, Slovacchia (nazione ospitante)

Regolamento sorteggio Europei Under 21

Il sorteggio inizia dalla fascia 1, dalla quale viene estratta una squadra e assegnata al primo girone disponibile (in ordine alfabetico).

Per determinare la posizione della squadra sorteggiata all’interno del girone, viene estratta una pallina dall’urna pertinente, ad esempio del Gruppo B, per determinare la posizione all’interno del girone (B1, B2, B3 o B4).

Viene estratta la pallina successiva, che viene assegnata al successivo girone disponibile. Anche in questo caso, si estrae una pallina dall’urna contenente le posizioni nel girone. La procedura viene ripetuta fino a quando ogni squadra di fascia 1 viene assegnata a un girone e riceve una posizione al suo interno.

Terminata la fascia 1, il sorteggio prosegue con la fascia 2, la fascia 3 e si conclude con la fascia 4.

Alla Slovacchia è assegnata la posizione A1. Il Gruppo A non è quindi disponibile per le altre squadre della stessa fascia (4).

Sorteggio Europei Under 21, la fase ad eliminazione diretta

Quarto di finale 1: Vincitrice Gruppo A – Seconda Gruppo B

Quarto di finale 2: Vincitrice Gruppo B – Seconda Gruppo A

Quarto di finale 3: Vincitrice Gruppo C – Seconda Gruppo D

Quarto di finale 4: Vincitrice Gruppo D – Seconda Gruppo C

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 – Vincente Quarto di finale 3

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 – Vincente Quarto di finale 4

Dove vedere sorteggio Europei Under 21, tutte le info

È possibile seguire gratuitamente in diretta il sorteggio degli Europei Under 21 su UEFA.tv. Gli utenti che dispongono di una smart TV, Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV possono scaricare l’app UEFA.tv direttamente sul proprio dispositivo. In alternativa, è possibile vedere l’evento collegando il computer, notebook o PC alla televisione tramite un cavo HDMI, avviando la diretta sul sito UEFA.tv e trasmettendola sullo schermo della TV.