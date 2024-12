Negozi, ristoranti e piscina: accordo fra Udinese e Comune sulla trasformazione dello stadio Friuli

La giunta comunale di Udine e l’Udinese rilanciano il progetto di riqualificazione del Bluenergy Stadium, cuore dello sport friulano e punto di riferimento di tutta la comunità. L’obiettivo è ambizioso: trasformare lo stadio, già all’avanguardia in Italia per sostenibilità energetica, e la qualità della fan experience, in un’area arricchita da servizi a disposizione tutto l’anno che avranno ricadute eccezionali per tutta la città e il territorio regionale.

Il Bluenergy Stadium, oltre ad essere un impianto green, ospita già oltre 150 grandi eventi l’anno e, grazie alla sua modernità e polifunzionalità, è teatro di grandi avvenimenti sportivi, come le gare delle nazionali italiane di calcio e di rugby, e di grandi concerti come quelli della scorsa estate di Zucchero e dei Negramaro.

«Al momento del nostro insediamento il progetto Stadio 2.0 era bloccato, da diversi anni, a causa di problemi burocratici – dichiara il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni –. Grazie alla collaborazione fra gli uffici comunali e l’Udinese Calcio siamo riusciti a superare l’impasse e portare in delibera il cambio di destinazione d’uso necessario per far partire il progetto. Un mio ringraziamento particolare va al Vicesindaco Venanzi e al consigliere Scalettaris che hanno lavorato duramente per questo risultato.Lo Stadio Friuli rappresenta uno degli asset più importanti della nostra città, un luogo dove lo sport si esprime ai suoi massimi livelli, portando l’immagine di Udine su un palcoscenico internazionale. Con il progetto dello Stadio 2.0 la nostra città sarà sempre più all’avanguardia mettendo a disposizione, di tifosi e cittadinanza, una struttura fra le più complete d’Europa».

«Il Bluenergy Stadium è uno stadio modello a livello internazionale – sottolinea il Direttore Amministrativo di Udinese Calcio, Alberto Rigotto – Oggi siamo particolarmente felici: con la delibera della giunta comunale, finalmente vediamo cadere anni di ostacoli e lungaggini che hanno privato la nostra comunità di un grande progetto come quello “Stadio 2.0.” Ringraziamo per la collaborazione il sindaco De Toni e il Comune di Udine. Crediamo che questo via libera sia un passo importante che darà ulteriori grandi benefici alla città di Udine e a tutto il Friuli Venezia Giulia che, da quando l’Udinese ha costruito il nuovo stadio, hanno tratto grandissimi vantaggi in termini di attrattività del territorio visti i grandi eventi internazionali che abbiamo potuto ospitare grazie al nostro stadio gioiello. Adesso, finalmente, una volta limati i dettagli, potremo completare il progetto che renderà il Bluenergy Stadium un vero polo sostenibile di servizi per la comunità vivo 365 giorni l’anno».

All’interno dei 20.000 metri quadri distribuiti nella pancia di tutta la struttura, Udinese Calcio prevede un’ampia serie di destinazioni. Un’area commerciale fino a 1500 metri quadri dove troveranno spazio negozi di abbigliamento, punti vendita del settore tecnologico, farmacie e negozi sanitari. A queste si aggiungeranno gli spazi di ristorazione e somministrazione che potranno essere aperti non solo duranti gli eventi sportivi ma ogni giorno. Il nuovo stadio ospiterà anche spazi di lavoro come aree co-working, uffici professionali e centri congressi. Spazio anche alla promozione turistica del territorio regionale, in accordo con le categorie economiche, e allo sviluppo culturale grazie alla possibilità di realizzare il “Museo dello sport del Friuli Venezia-Giulia”. Una parte della superficie interna potrà, inoltre, essere trasformata in struttura ricettiva, utilizzabile tanto dalle squadre ospiti dell’Udinese quanto dai visitatori. Attenzione anche ai giovani grazie agli spazi polifunzionali a loro dedicati con la possibilità di realizzare una scuola di musica, aree per concerti, spettacoli di danza, sale prove e registrazione. Grande rilevanza sarà data, naturalmente, anche agli aspetti sportivi con la realizzazione di un’area fitness attrezzata e di una piscina con area benessere oltre ad un centro medico per fisioterapia, riabilitazione e attività ambulatoriale specialistica.

Il Bluenergy Stadium, quindi, non sarà solo il palcoscenico per i grandi eventi sportivi e per i concerti, bensì un centro nevralgico per la comunità territoriale, capace di attrarre visitatori e creare nuove opportunità economiche e turistiche consolidando il legame tra la città di Udine e l’Udinese.