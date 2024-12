Juventus, l’ECA nomina Chiellini per la Commissione competizioni UEFA per Club

Giorgio Chiellini entrerà nel Comitato per le Competizioni per Club UEFA come rappresentante dell’ECA. Lo ha annunciato la stessa associazione europea dei club, confermando la nomina del dirigente bianconero, attuale Head of Football Institutional Relations della società torinese.

«La European Club Association (ECA) conclude l’ultimo incontro del Consiglio Direttivo dell’anno a Budapest, dopo il primo incontro del Consiglio per la sua organizzazione benefica, la ECA Foundation – si legge nella nota -. Il Consiglio ha effettuato diverse nomine strategiche per rafforzare la rappresentanza dei club nell’ambito calcistico europeo e globale:

Pablo Longoria (Olympique de Marseille) e Fernando Carro (Bayer 04 Leverkusen) sono stati nominati nella Task Force FIFA per il Benessere dei Calciatori.

Miguel Ángel Gil Marín (Club Atlético de Madrid) guiderà il nuovo ECA Fans Working Group, sottolineando l’impegno verso relazioni più solide tra club e tifosi.



Altre nomine includono:

Ferran Soriano (Manchester City FC) come membro dell’ECA Executive Committee.

Ingrid Vanherle (R. Standard de Liège) come osservatrice nel Consiglio dell’ECA per rappresentare i club femminili.

Trine Hopp (FC Nordsjælland) come rappresentante per l’Equità, Diversità e Inclusione (ED&I).

Giorgio Chiellini (Juventus FC), Andre Villas Boas (FC Porto) e Niclas Carlnén (Malmö FF) sono stati nominati rappresentanti nel Comitato per le Competizioni per Club UEFA, soggetti all’approvazione del Comitato Esecutivo UEFA.

Il Comitato per le Competizioni per Club UEFA si occupa tra gli altri temi di «formulare raccomandazioni riguardo a possibili modifiche alle competizioni per club UEFA esistenti e ai regolamenti che le governano», oltre ad «assistere nel processo di selezione delle sedi per le finali delle competizioni per club UEFA», «proporre modelli per la distribuzione dei ricavi delle competizioni per club» e «assiste nella definizione dei principi per i sorteggi e monitora la preparazione e lo svolgimento dei sorteggi». L’attuale presidente del Comitato è il numero uno della FIGC Gabriele Gravina, mentre il vicepresidente è David Gill, ex ad del Manchester United ed ex vicepresidente della FA inglese.