Bundesliga, assegnati a DAZN e Sky i diritti tv del ciclo 2025-2029

Dopo mesi di discussioni, con relativi ricorsi presentati da DAZN contro la Deutsche Fußball Liga (DFL), quest’ultima ha assegnato oggi i diritti televisivi delle partite della Bundesliga per il il quadriennio 2025-2029. Si tratta di fatto della seconda assegnazione, dopo quella ufficializzata nei mesi scorsi e contestata proprio da DAZN.

Come riporta il quotidiano tedesco BILD, si è consumato un cambio di paradigma, visto che sarà DAZN a trasmettere la celebre Konferenz. Termine che identifica lo slot del sabato pomeriggio dove è in programma un gruppo di partite che permette all’emittente di organizzare una diretta gol che rimbalza su tutti i campi. E questa per la prima volta non sarà trasmessa da Sky. Si tratta di un totale di 161 partite.

Rimangono invece su Sky tutte le partite del venerdì sera (trasmesse su DAZN fino a questa stagione) e quelle del sabato alle 15:30. Si tratta di 196 partite a stagione (compresi gli spareggi di retrocessione). Il pacchetto B, assegnato a Sky, è il più grande nella gara per i diritti indetta dalla DFL. Inoltre, la televisione satellitare si è aggiudicata anche la trasmissione del big match del sabato alle 18:30. E qui c’è una novità: rispetto alle attuali otto, Sky potrà trasmettere fino a 10 partite a stagione con protagoniste Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Tornando a DAZN, la piattaforma streaming continuerà a trasmettere le partite della domenica (pacchetto D), come ha fatto finora. In quelle fasce orarie spesso giocano i club che il giovedì partecipano a Europa League o Conference League. Risolta la questione assegnazione, rimangono per il momento secretate le cifre presentate dalle due emittenti.

Intanto è da segnalare che il pacchetto B, che aveva fatto nascere il contenzioso fra DAZN e DFL, è stato comunque assegnato a Sky, come era già accaduto nella prima decisione. I tifosi tedeschi dovranno ora abituarsi alla nuova spartizione degli incontri, ma per seguire la competizione dovranno per forza di cose fare due abbonamenti, uno a Sky e uno a DAZN, come è successo negli ultimi anni.