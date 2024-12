Ufficiale, la FIFA nomina Jill Ellis come nuova Chief Football Officer

La FIFA ha annunciato questo pomeriggio la nomina di Jill Ellis a Chief Football Officer. Entrando a far parte della FIFA, Jill Ellis farà parte del team di gestione esecutiva dell’organo di governo mondiale, guidando lo sviluppo e l’implementazione della strategia calcistica globale della FIFA.

Ellis vanta un ricco pedigree di successi e una vasta esperienza nel calcio, sia dentro che fuori dal campo, in quanto è l’unica allenatrice capo della Coppa del Mondo femminile FIFA che ha vinto due volte, dopo aver guidato la Nazionale femminile degli Stati Uniti a vincere due volte il titolo nel 2015 e nel 2019. Più recentemente, è stata presidente del pionieristico San Diego Wave FC, guidando con successo il club alla conquista della NWSL Shield nel suo secondo anno di vita.

Chi è Jill Ellis? La dirigente lavorerà accanto ad Arsène Wenger

Nel suo nuovo ruolo, Ellis lavorerà al fianco di Arsène Wenger, capo dello sviluppo calcistico globale della FIFA, e le sue responsabilità comprenderanno le principali aree tecniche legate allo sviluppo del gioco in tutto il mondo. «La creazione della posizione di Chief Football Officer sottolinea l’impegno della FIFA nel promuovere una comunità calcistica globale diversificata, inclusiva e accessibile, assicurando che il calcio rimanga uno sport per tutti. Rappresenta inoltre un altro passo avanti verso la realizzazione dell’ambizione della FIFA di rendere il calcio veramente globale e di dare una possibilità a tutti i talenti, ragazzi e ragazze», si legge in una nota.

Il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström ha dichiarato: «L’esperienza, l’entusiasmo e i risultati eccezionali di Jill la rendono la scelta perfetta per questo ruolo. È stata una vera ispirazione per molti e non vedo l’ora di vedere l’impatto del suo lavoro continuare a ispirare molti altri in tutto il mondo”. La FIFA è molto orgogliosa di avere Jill e Arsène, due grandi leader e pensatori del calcio, per aiutarci a realizzare la nostra visione del calcio. La sua nomina dimostra l’impegno della FIFA per il futuro del gioco e per la creazione di maggiori opportunità per le nuove generazioni».

«Sono onorata di unirmi alla FIFA in questo ruolo pionieristico e di contribuire alla crescita del calcio da una prospettiva globale. La FIFA ha la capacità unica, attraverso il calcio, di unire le comunità e di guidare lo sviluppo del gioco in tutto il mondo. Avendo vissuto il calcio, dai programmi di base fino al livello delle squadre nazionali senior, ho visto in prima persona il suo potere di trasformazione», ha concluso.