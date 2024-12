Stellantis: «Buonuscita Tavares? Cifre uscite molto lontane dalla realtà»

Le dimissioni di Carlos Tavares hanno infuocato il dibattito politico, e non, intorno al futuro di Stellantis. Ma oltre a questo, nelle ultime ore si è fatta sempre più strada la notizia che la buonuscita dell’ex CEO sia pari a ben 100 milioni di euro.

Dopo ore di dibattito su questa notizia, nel pomeriggio odierna è intervenuta la stessa Stellantis in merito definendo le cifre uscite «molto imprecise e lontanissime dalla realtà. L’azienda non divulga i dettagli delle dimissioni dei propri dipendenti, dirigenti compresi, se non nei casi previsti dalla legge nel rispetto della loro privacy, mentre è tenuta a rendere nota la retribuzione dei propri amministratori delegati nella relazione annuale sulle retribuzioni della società».

In merito, è intervenuto fra gli altri anche il ministro per gli Esteri e vice-premier, Antonio Tajani a margine di un evento a Roma: «Io rinunciai alla mia buonuscita da commissario europeo, circa mezzo milione di euro: c’era la crisi dell’auto e mi sembrava giusto e opportuno lasciare quei soldi a chi perdeva il posto di lavoro. Io mi auguro che questo piccolo gesto possa essere ripetuto da tanti altri, anche da chi prende liquidazioni d’oro: fare una riflessione su questo non sarebbe sbagliato».

(Image credit: Depositphotos)