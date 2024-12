Tavares lascia Stellantis: 180 mln come CEO tra maxi liquidazione e stipendio

Carlos Tavares, uno dei padri della fusione nel 2020 tra Psa e Fca, ha lasciato Stellantis. Il manager, che avrebbe dovuto mantenere la carica di amministratore delegato fino al 2026, ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di ieri e questa decisione è stata accettata all’unanimità dal consiglio di amministrazione del colosso dell’auto.

La notizia è arrivata a sorpresa, anche se Stellantis aveva già comunicato che Tavares, il manager più pagato dell’industria dell’auto, avrebbe lasciato la guida del gruppo alla fine del contratto. L’azienda non intende accelerare sulla scelta del nuovo amministratore delegato che arriverà entro la metà del 2025. Il processo per la nomina di un nuovo CEO permanente – spiega Stellantis – è già in corso, gestito da un comitato speciale del consiglio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Tavares è uscito dalla società a seguito di uno scontro forte. Le sue opinioni sul futuro della casa automobilistica divergevano completamente rispetto a quelle del consiglio di amministrazione, che ha deciso di accettare le sue dimissioni all’unanimità. Ma quanto ha guadagnato Tavares durante la sua esperienza a Stellantis?

Tavares liquidazione Stellantis – Tutte le cifre del CEO

Come ricorda il quotidiano, il CEO ha percepito uno stipendio da 40 milioni di euro all’anno e dovrebbe essere liquidato con una cifra che si potrebbe avvicinare ai 100 milioni di euro. Di seguito, i compensi di Tavares in Stellantis in qualità di amministratore delegato:

2021 – 153.507 euro

2022 – 459.006 euro

2023 – 494.025 euro

TOTALE – 106.538 euro

Se a questa cifra si dovessero aggiungere i 100 milioni di euro di maxi liquidazione, il totale toccherebbe praticamente quota 180 milioni di euro.