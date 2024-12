Bove, ANSA: il calciatore è stato estubato, ora è sveglio e lucido

Edoardo Bove ha passato bene la notte e, secondo quanto filtra, è stato estubato. Come riferisce l’ANSA, il calciatore è sveglio, lucido e risponderebbe alle domande dei medici.

Sarebbero queste le condizioni attuali del centrocampista, che nella serata di ieri ha accusato un malore al 17° minuto della sfida fra Fiorentina e Inter, che ha portato all’intervento tempestivo dei personale medico dello stadio Artemio Franchi, che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Careggi. In seguito, l’arbitro Doveri ha sospeso la gara che è stata rinviata a data da destinarsi.

L’equipe medica del pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi, a seguito degli accertamenti svolti nella serata di ieri ha escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Nella mattinata odierna, gli esami sono proseguiti con Bove in in sedazione farmacologica.

Sulle cause del malore occorso in campo non esiste al momento una versione ufficiale, anche se si ipotizza come probabile un arresto cardiaco. Nel corso della notte in ospedale sono rimasti a turno i familiari di Bove e alcuni dei suoi compagni di squadra. La dirigenza della Fiorentina è in costante contatto con l’ospedale.

Da una prima ricostruzione, poco prima del malore, Bove si era cambiato la maglia, rimanendo a torso nudo, dopo aver preso una botta fra il torace e la milza in seguito a un scontro con Denzel Dumfries e sembra che avesse fatto cenno alla propria panchina di avere qualche capogiro. Le immagini della partita hanno poi mostrato il 22enne centrocampista che si allaccia gli scarpini, fa qualche passo, barcolla, prima di accasciarsi sul campo, privo di sensi. Il padre di Bove, Giovanni, che era in tribuna è stato tra i primi ad accorgersi della gravità della situazione.

È stato Danilo Cataldi a prestare subito soccorso al compagno. Fra il momento del malore e il trasporto verso l’ospedale di Careggi sono trascorsi circa quattro minuti e nel frattempo Bove ha ripreso conoscenza respirando autonomamente.