Stellantis crolla in Borsa: titolo a quasi -9% dopo le dimissioni di Tavares

Il titolo di Stellantis – il colosso dell’automotive di cui Exor è uno dei principali azionisti –crolla a Piazza Affari dopo un prolungamento dell’asta di pre-apertura. All’indomani delle dimissioni con effetto immediato dell’amministratore delegato Carlos Tavares il titolo ha perso il 7% a 11,65 euro in apertura.

Un calo che si è poi ampliato nella prima mezz’ora di scambi. Il titolo cede l’8,77% a 11,43 euro, toccando il minimo dal luglio del 2022. Nella vigilia il CEO Tavares si è dimesso per divergenze con il resto del consiglio di amministrazione.

Al suo posto si è insediato un comitato esecutivo guidato dal presidente John Elkann, che ha il compito di designare il successore di Tavares entro la metà del 2025. «Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di Psa e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore», ha commentato John Elkann, che ha subito informato personalmente delle dimissioni di Tavares il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

«Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo CEO. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders», ha aggiunto ancora il presidente di Stellantis.