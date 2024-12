Recupero Fiorentina-Inter, le ipotesi sulla data: si va nel 2025

Con ancora nella mente il grande spavento e l’apprensione per le condizioni di Edoardo Bove, che questa mattina è stato estubato in ospedale, la Lega Serie A è al lavoro per individuare una data utile per il proseguimento della sfida del Franchi fra Fiorentina e Inter.

La gara è stata interrotta dall’arbitro Doveri al 17° minuto del primo tempo e proprio da quel punto sarà ripresa. Ma quando? Al vaglio della Lega c’è principalmente una data, visto il calendario attuale e che le due squadre sono entrambe impegnate nella coppe europee (Inter in Champions e Fiorentina in Conference).

Inoltre, come è capitato per Bologna-Milan, c’è da considerare che questa settimana ci sarà la Coppa Italia per le big di Serie A, nel caso specifico per la Fiorentina. La settimana successiva sarà dedicata alle coppe europee e quella dopo ancora nuovamente alla Coppa Italia, ma ad essere impegnata sarò l’Inter. Al momento, dunque, la data possibile per il recupero fra viola e nerazzurri è il 5 febbraio.

Quel giorno si giocheranno i quarti di finale della coppa nazionale. In caso di passaggio del turno le due squadre non si incrocerebbero, ma quasi sicuramente sarebbero chiamate a giocare il 26 febbraio, altra data in cui si svolgeranno due gare dei quarti di finale, proprio per far svolgere il recupero della partita di Serie A il 5 dello stesso mese.

Se fosse confermato il 5 febbraio, la sfida del Franchi si giocherebbe proprio a quattro giorni dalla partita di ritorno a San Siro (il vincolo di un minimo di giornate fra una gara e l’altra decade quando si tratta di calendarizzare dei recuperi). Un vero e proprio tour de force per i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno il derby con il Milan il 2 febbraio, eventualmente il recupero con la Fiorentina il 5, la sfida di San Siro contro i viola il 9 e, infine, la trasferta di Torino contro la Juventus il 16.