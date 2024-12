Verona, Setti pronto alla cessione: bilancio 2023/24 in utile di 4 milioni

In attesa di capire se verrà finalizzata la cessione a Presidio Investors, l’Hellas Verona ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un utile pari a 3,9 milioni di euro, un risultato in netto miglioramento (di quasi 24 milioni di euro) rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 19,9 milioni di euro.

Come si legge nei documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, il fatturato della società veneta è stato pari a 115,3 milioni di euro (contro i 98,4 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono diminuiti a quota 103 milioni (115,2 milioni nel 2022/23).

Hellas Verona bilancio 2024 – I ricavi del club scaligero

Complessivamente, il Verona nella stagione 2023/24 ha registrato 115,3 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 98,4 milioni del 2022/23, con una crescita di quasi 17 milioni. La voce più corposa è quella relativa ai ricavi gestione dei diritti da calciatori, pari a 51,5 milioni di euro (44,0 milioni nel 2022/23), di cui 45,4 milioni legati alle plusvalenze, mentre i ricavi da diritti tv sono stati pari a 38,4 milioni.

In particolare, le principali plusvalenze hanno riguardato le seguenti operazioni:

Ngonge al Napoli per 20 milioni di euro (plusvalenza di 19,4 milioni);

al Napoli per 20 milioni di euro (plusvalenza di 19,4 milioni); Noslin alla Lazio per 7,4 milioni (plusvalenza di 5,7 milioni);

alla Lazio per 7,4 milioni (plusvalenza di 5,7 milioni); Hien all’Atalanta per 7,7 milioni (plusvalenza di 5,2 milioni);

all’Atalanta per 7,7 milioni (plusvalenza di 5,2 milioni); Terracciano al Milan per 4,5 milioni (plusvalenza di 4,5 milioni);

al Milan per 4,5 milioni (plusvalenza di 4,5 milioni); Doig al Sassuolo per 6,3 milioni (plusvalenza di 4,3 milioni);

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 6,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel 2022/23);

6,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 12,3 milioni di euro (10,9 milioni di euro nel 2022/23);

12,3 milioni di euro (10,9 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da diritti tv: 38,4 milioni di euro (34,1 milioni di euro nel 2022/23);

38,4 milioni di euro (34,1 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 51,5 milioni di euro di cui 45,4 milioni dalle plusvalenze (44,0 milioni di euro, di cui 30,9 milioni di plusvalenze nel 2022/23);

51,5 milioni di euro di cui 45,4 milioni dalle plusvalenze (44,0 milioni di euro, di cui 30,9 milioni di plusvalenze nel 2022/23); Altri ricavi: 6,2 milioni di euro (3,5 milioni di euro nel 2022/23);

6,2 milioni di euro (3,5 milioni di euro nel 2022/23); TOTALE: 115,3 milioni di euro (98,4 milioni nel 2022/23).

Hellas Verona bilancio 2024 – I costi della società

I costi a bilancio per l’Hellas Verona sono diminuiti nel 2023/24 a 103 milioni di euro rispetto agli 115,2 milioni di euro del 2022/23. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 43,7 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 54,3 milioni di euro del 2022/23), mentre gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati invece pari a 23,4 milioni di euro (25,3 milioni nel 2022/23).

Questi i costi voce per voce nella stagione 2023/24:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci: 3,8 milioni di euro (1,9 milioni nel 2022/23);

3,8 milioni di euro (1,9 milioni nel 2022/23); Costi per servizi: 11,8 milioni (14,9 milioni di euro nel 2022/23);

11,8 milioni (14,9 milioni di euro nel 2022/23); Costi per godimento di beni terzi: 2,3 milioni di euro (2,2 milioni di euro nel 2022/23);

2,3 milioni di euro (2,2 milioni di euro nel 2022/23); Costi per il personale: 43,7 milioni di euro (54,3 milioni di euro nel 2022/23);

43,7 milioni di euro (54,3 milioni di euro nel 2022/23); Ammortamenti e svalutazioni: 23,4 milioni di euro (25,3 milioni di euro nel 2022/23);

23,4 milioni di euro (25,3 milioni di euro nel 2022/23); Altri costi: 18,6 milioni di euro (16,4 milioni di euro nel 2022/23)

18,6 milioni di euro (16,4 milioni di euro nel 2022/23) TOTALE: 103 milioni di euro (115,2 milioni di euro nel 2022/23)

Hellas Verona bilancio 2024 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a 12,3 milioni di euro (rispetto al -16,7 milioni di euro del 2022/23). Il risultato ante imposte è stato positivo per 8,1 milioni di euro circa (con un impatto da 4,1 milioni di oneri finanziari rispetto ai 4,5 milioni del 2022/23), rispetto al -21,3 milioni del 2022/23, mentre il risultato netto è stato positivo per 3,9 milioni di euro contro il rosso di 19,9 milioni del 2022/23.

Hellas Verona bilancio 2024 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2024 è negativo per 2,2 milioni rispetto al patrimonio netto negativo per 6,1 milioni del 2023.

Infine, sul fronte debiti, complessivamente sono leggermente saliti a 151,8 milioni di euro (148 milioni al 30 giugno 2023), mentre l’indebitamento finanziario netto è invece pari a -89 milioni di euro, rispetto al -65,5 milioni del 30 giugno 2023, alla luce della liquidità pari a 760mila euro (4,4 milioni al 30 giugno 2023).

Hellas Verona bilancio 2024 – La stagione 2023/24

Guardando all’esercizio legato alla stagione in corso, con il bilancio che chiuderà il 30 giugno 2025, il club veneto ha fornito un aggiornamento sulla situazione economico-finanziaria della società. Spiegando in particolare come “il fabbisogno dell’esercizio, sulla base delle previsioni effettuate, sarà coperto sia da anticipi sui crediti futuri quali diritti televisivi e plusvalenze realizzate nel mercato invernale, sia, eventualmente, da interventi sul capitale da parte dell’azionista”.

Lo stesso azionista, ovverosia Maurizio Setti, “ha confermato irrevocabilmente il proprio impegno a fornire alla Hellas Verona FC S.p.A. un adeguato sostegno finanziario secondo le richieste della società garantendo così la continuità aziendale, prendendo a riferimento un periodo futuro di 12 mesi. Tale impegno è stato altresì formalizzato mediante rilascio da parte dell’azionista di maggioranza di una support letter con durata fino all’approvazione del bilancio al 30.06.2025, finalizzata a garantire un adeguato sostegno finanziario affinché la società adempia alle obbligazioni assunte”, conclude il club.