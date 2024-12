Milan, anche una maglia da gioco total black per celebrare i 125 anni

Il prossimo 16 dicembre il Milan compirà 125 dalla sua fondazione, e in occasione dello speciale compleanno il club rossonero giocherà con una maglia dedicata, da indossare per la sfida contro il Genoa in programma il 15 dicembre. Ma non è finita qui. Infatti, oltre a questa maglia, il club rossonero, come riporta Footy Headlines, è pronto a lanciare un’altra divisa da gioco per celebrare i suoi 125 anni.

Dalle prime indiscrezioni, questa divisa da gioco dovrebbe essere interamente nera, compresi sponsor e logo, e potrebbe ripercorre la strada della classicità come è stato deciso per l’altra maglia dedicata all’anniversario, che è stata scelta nei dettagli dai tifosi del Milan di tutto il mondo.

Per il momento non sono stati svelati i particolari sul design di questa nuova maglia celebrativa e non si conosce ancora quando questa sarà resa pubblica o se sarà indossata dai calciatori di Paulo Fonseca durante una partita ufficiale.