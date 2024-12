Mondiali 2030, due città e tre stadi in corsa per la finale: Portogallo escluso

Il Portogallo è escluso dalla corsa per ospitare la finale del Mondiale 2030, che si terrà dunque in Spagna o in Marocco. La conferma emerge dal report pubblicato dalla FIFA sulle valutazioni dell’offerta congiunta per la Coppa del Mondo, presentata dai tre Paesi e completata dalle sfide inaugurali, che si terranno in Paraguay, Uruguay e Argentina.

«Per quanto riguarda la Coppa del Mondo FIFA 2030, in base ai risultati della valutazione tecnica, la candidatura congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna per il 2030 ha ottenuto un punteggio medio di 4,2 su 5», si legge nel documento pubblicato in questi giorni dall’organo di governo del calcio mondiale.

«Per quanto riguarda la Celebrazione del Centenario, in base ai risultati della valutazione tecnica, le candidature di Argentina, Paraguay e Uruguay hanno ricevuto un punteggio medio di 3,6 su 5. Individualmente, hanno anche soddisfatto i requisiti minimi per l’organizzazione di ciascuna rispettiva partita della Celebrazione del Centenario», sottolinea ancora il report.

Sulla base di tali risultati, nonché delle valutazioni complete delle candidature, l’amministrazione FIFA ha stabilito che le candidature soddisfano i requisiti per essere prese in considerazione dal Consiglio FIFA e dal Congresso FIFA, avendo superato i requisiti minimi per l’organizzazione rispettivamente della Coppa del Mondo FIFA e delle celebrazioni del Centenario.

«Pertanto, le candidature possono essere esaminate dal Consiglio FIFA per la presentazione al Congresso FIFA in vista della selezione degli organizzatori della Coppa del Mondo 2030 e della Celebrazione del Centenario», ha concluso la FIFA nel suo documento.

Mondiali 2030 sede finale – Le città in corsa per l’ultimo atto

Tra le pieghe del report, come detto, emergono anche le città e gli stadi in corsa per ospitare l’ultimo atto, divisi tra Spagna e Marocco (gli stessi sono in corsa per la sfida inaugurale):

Madrid (Spagna) – Estadio Santiago Bernabeu

Barcellona (Spagna) – Camp Nou

Casablanca (Marocco) – Grand Stade Hassan II

Di seguito, invece, l’elenco completo dei 20 stadi che ospiteranno tutti gli incontri della manifestazione, la seconda della storia che si svolgerà con la partecipazione di 48 Nazionali:

Madrid (Spagna) – Estadio Santiago Bernabeu

Barcellona (Spagna) – Camp Nou

Casablanca (Marocco) – Grand Stade Hassan II

Lisbona (Portogallo) – Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Madrid (Spagna) – Estadio Metropolitano

Rabat (Marocco) – Stade Prince Moulay Abdellah

Siviglia (Spagna) – Estadio La Cartuja

Tangeri (Marocco) – Grand Stade de Tanger

Agadir (Marocco) – Grand Stade d’Agadir

Barcellona (Spagna) – RCDE Stadium

Bilbao (Spagna) – Estadio San Mames

Fes (Marocco) – Stade de Fès

Las Palmas (Spagna) – Estadio de Gran Canaria

Malaga (Spagna) – Estadio La Rosaleda

Marrakech (Marocco) – Grand Stade de Marrakech

Porto (Portogallo) – Estádio do Dragão

San Sebastian (Spagna) – Estadio Anoeta

A Coruña (Spagna) – Estadio Municipal de Riazor

Lisbona (Portogallo) – Estádio José Alvalade

Saragozza (Spagna) – Estadio Nueva Romareda

Mondiali 2030 sede finale – Le sedi per il Sudamerica

Questi invece gli stadi proposti per le partite inaugurali tra Argentina, Paraguay e Uruguay: