L’Atalanta fa il record storico di plusvalenze: 85 milioni nel 2024/25

L’Atalanta ha chiuso il primo trimestre della stagione 2024/25 con un utile di oltre 67 milioni di euro, risultato che emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza. Per il club di Percassi si tratta di un utile in crescita rispetto a quello dello stesso periodo del 2023/24, spinto in particolar modo dalle plusvalenze e dagli incassi legati alla prima fase della nuova Champions.

Nel dettaglio, nella stagione 2024/25 la voce plusvalenze ha toccato finora quota 85,9 milioni di euro, il punto più alto mai raggiunto dalla società orobica. Il dato è in miglioramento rispetto al precedente record, i 70,9 milioni di euro della stagione 2023/24. Un risultato che potenzialmente può ancora crescere (c’è tempo fino al 30 giugno 2025) e che è stato spinto dalla cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus, per una plusvalenza pari a 44,5 milioni (la seconda più alta della storia).

Considerando questo risultato, le plusvalenze dell’Atalanta nell’era Percassi hanno raggiunto quasi i 600 milioni di euro, arrivando nello specifico a 594,2 milioni di euro complessivi. Tra il 2010 e il 2024, le plusvalenze hanno rappresentato il 26% circa dei ricavi totali, mentre per avere una proporzione sulla stagione 2024/25 sarà necessario attendere il dato dei ricavi complessivi dopo il 30 giugno del prossimo anno.

La cessione di Hojlund è stata la più remunerativa della storia del club a livello di plusvalenza con i suoi 53,2 milioni di euro. Segue Koopmeiners, mentre al terzo posto si trovano i 34,3 milioni della cessione di Kulusevski alla Juventus e in quarta posizione i 33,8 milioni della cessione di Romero al Tottenham. Nella top 5 di questa particolare classifica è presente anche Gosens (all’Inter). Da notare come tutte le dieci maggiori plusvalenze della storia del club nerazzurro siano arrivate sotto la gestione di Gian Piero Gasperini.

Tra le altre plusvalenze rilevanti che hanno avuto finora un impatto sui conti della stagione 2024/25, l’Atalanta ha generato anche 13,1 milioni dalla cessione di Okoli al Leicester, 10,3 milioni dalla cessione di Miranchuk all’Atlanta United in MLS, 10 milioni per Cambiaghi al Bologna, 5,1 milioni per Zortea al Cagliari e infine 2,6 milioni per Hateboer al Rennes.