Mondiale per Club, la FIFA punta a ricavi per 2 mld: il piano tra premi e diritti tv

In casa FIFA si starebbero diradando le iniziali difficoltà legati alla vendita del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre a livello sia televisivo che commerciale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’organo di governo del calcio mondiale starebbe puntando a ricavi per 2 miliardi di dollari per la prima edizione del torneo.

Si cerca di recuperare il tempo perso, tra sponsor annunciati (Hisense e AB InBev) e altri in arrivo. Manca però ancora la copertura televisiva. La FIFA ha dovuto fare i conti con la diffidenza degli operatori verso una competizione nuova, con la saturazione del mercato audiovisivo, con la concorrenza della super Champions e tempistiche non favorevoli: i budget dei broadcaster sono già chiusi per l’attuale stagione.

Mondiale per Club diritti tv – Il piano dopo l’ipotesi Apple

Nella scorsa primavera le trattative con Apple si sono arenate: pare che la base della trattativa fosse di un miliardo di dollari. Adesso si sta lavorando su più piani, per una soluzione che da un lato contempli una partnership globale e dall’altro valorizzi alcuni territori-chiave come l’Europa. Il piano B di cui si era vociferato, cioè trovare un partner finanziario che supportasse la prima edizione con le partite distribuite sulla piattaforma di casa Fifa+, oggi non è più sul tavolo.

Ciò lascia supporre che la FIFA possa far quadrare i conti attraverso i ricavi generati dal torneo. Ricavi che ricadranno anche sui club, con una quota minima uguale per tutti e una fetta in funzione del ranking e dei bacini d’utenza: come rivelato dal Times, le società dovrebbero avere tra i 18 e i 19 milioni garantiti, tenendo conto che un paio di milioni se ne andranno in costi per trasporti, vitto e alloggio.

Mondiale per Club diritti tv – I premi in caso di passaggio del turno

Poi scatterà un meccanismo di premialità, simile a quello della Champions: punti nel girone, passaggi di turno. Una squadra europea che arrivasse agli ottavi dovrebbe incassare 25-30 milioni. Un club d’élite come il Real, vincendo tutte le partite e alzando il trofeo, potrebbe tendere ai 100 milioni.