Il Botafogo vince la Libertadores: ufficiali le 32 squadre del Mondiale per Club

Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos hanno guidato il Botafogo, rimasto in 10 uomini, verso una sorprendente vittoria nella finale della Copa Libertadores 2024, con un emozionante trionfo per 3-1 sull’Atletico Mineiro all’Estadio Monumental in Argentina. Con la vittoria nella finale sudamericana di Buenos Aires, la squadra di Artur Jorge è diventata la 32esima e ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club 2025, che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio.

Il nuovo Mondiale per Club, che riunisce le principali squadre di tutte e sei le confederazioni mondiali, avrà quattro rappresentanti dal Brasile e due dall’Argentina, con la squadra di Rio che si unirà a Palmeiras, Flamengo e Fluminense come vincitrici della Copa Libertadores, mentre River Plate e Boca Juniors si sono qualificate tramite il ranking della confederazione. I club scopriranno chi affronteranno nella fase a gironi del torneo da 63 partite quando il sorteggio avrà luogo a Miami giovedì 5 dicembre dalle 19:00.

Mondiale per Club squadre qualificate – Anche l’Intercontinentale prende forma

Il Botafogo è ora anche sicuro di un posto alla Coppa Intercontinentale FIFA 2024, dove incontrerà il Pachuca nel Derby delle Americhe FIFA allo Stadium 974 in Qatar l’11 dicembre. I vincitori di quella partita affronteranno l’Al Ahly nella Coppa Challenger FIFA, con il Real Madrid che attenderà i vincitori.

Mondiale per Club squadre qualificate – Tutte le partecipanti

Di seguito, tutte le 32 squadre qualificate per la prima edizione del torneo: