Mondiale per Club, si attende solo il sorteggio: ecco quando sarà

Il Mondiale per Club 2025 inizia a prendere forma. Nella notte infatti la FIFA ha ufficializzato le 32 squadre che prenderanno parte al torneo nella prossima estate negli USA. L’ultimo tassello era legato alla Copa Libertadores, conquistata dal Botafogo grazie al 3-1 nella finalissima con l’Atletico Mineiro. Ma quando si terrà il sorteggio della competizione, che vedrà protagonista anche Inter e Juventus?.

“Il calcio è lo sport più seguito al mondo. Nel 2025 FIFA inaugurerà una nuova era nella storia del calcio per club grazie alla più grande, inclusiva e meritocratica competizione per club su scala globale, che andrà in scena proprio qui negli Stati Uniti”, aveva commentato nelle scorse settimane Gianni Infantino, presidente della FIFA.

“La FIFA Club World Cup 2025 si disputerà in 12 fantastici stadi: questo il palcoscenico sul quale le stelle dei 32 migliori club del mondo segneranno l’inizio di una nuova era nella storia del calcio internazionale”, aveva aggiunto il numero uno della Federcalcio mondiale. “Questa nuova competizione targata FIFA è l’unico vero esempio di solidarietà e inclusione genuine nel panorama mondiale del calcio per club. Questa incredibile nuova Coppa del Mondo permetterà alle migliori società provenienti da Africa, America Centrale e del Nord, Asia e Oceania di sfidare le potenze europee e sudamericane, esercitando al contempo un impatto enorme sulla crescita del calcio per club e sullo sviluppo dei migliori talenti a livello globale“.

“In questo modo possiamo offrire opportunità e speranza a chi ne ha più di bisogno, così come prestigio e calcio di qualità a coloro che rappresentano il meglio che questo sport ha da offrire. Ringrazio davvero tutti. Mai discriminare nessuno, includere sempre tutti. Questo è il vero spirito della nuova FIFA Club World Cup”.

Data sorteggio Mondiale per Club – I dettagli

Ora che tutte le squadre qualificate sono state ufficializzate, toccherà al sorteggio stabilire il percorso nella competizione.

“Le migliori squadre del mondo scopriranno i loro avversari della fase a gironi per la prima edizione del FIFA Club World Cup con 32 squadre giovedì 5 dicembre 2024, quando gli occhi del mondo del calcio saranno puntati su Miami, negli Stati Uniti, per il sorteggio del torneo”, si legge in una nota della FIFA

“Il sorteggio, che si terrà come evento in diretta dallo studio, inizierà alle 13:00 ora locale (le 19:00 in Italia) e sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo su FIFA.com, FIFA+ e canali di supporto”.