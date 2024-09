Mondiale per Club, si attende anche il sorteggio: ecco quando sarà

Il Mondiale per Club 2025 inizia a prendere forma. Nella notte infatti la FIFA ha annunciato non solo i dodici stadi che ospiteranno il torneo nella prossima estate negli USA, ma anche quando andrà in scena il sorteggio che riguarderà le 32 squadre protagoniste (tra le quali anche Inter e Juventus).

“Il calcio è lo sport più seguito al mondo. Nel 2025 FIFA inaugurerà una nuova era nella storia del calcio per club grazie alla più grande, inclusiva e meritocratica competizione per club su scala globale, che andrà in scena proprio qui negli Stati Uniti”, le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA.

“La FIFA Club World Cup 2025 si disputerà in 12 fantastici stadi: questo il palcoscenico sul quale le stelle dei 32 migliori club del mondo segneranno l’inizio di una nuova era nella storia del calcio internazionale”, ha aggiunto il numero uno della federcalcio mondiale. “Questa nuova competizione targata FIFA è l’unico vero esempio di solidarietà e inclusione genuine nel panorama mondiale del calcio per club. Questa incredibile nuova Coppa del Mondo permetterà alle migliori società provenienti da Africa, America Centrale e del Nord, Asia e Oceania di sfidare le potenze europee e sudamericane, esercitando al contempo un impatto enorme sulla crescita del calcio per club e sullo sviluppo dei migliori talenti a livello globale.

“In questo modo possiamo offrire opportunità e speranza a chi ne ha più di bisogno, così come prestigio e calcio di qualità a coloro che rappresentano il meglio che questo sport ha da offrire. Ringrazio davvero tutti. Mai discriminare nessuno, includere sempre tutti. Questo è il vero spirito della nuova FIFA Club World Cup”.

Data sorteggio Mondiale per Club, i dettagli

Come spiegato dalla FIFA, rimangono da confermare solo due delle 32 partecipanti: una proveniente dall’America del Sud e una dalla nazione ospitante. Poi toccherà al sorteggio, che come spiegato è previsto per il mese di dicembre: in attesa di conoscere ulteriori dettagli sul format, la certezza è che il sorteggio dividerà i club partecipanti in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Inoltre, il calendario degli incontri del torneo verrà pubblicato in seguito al sorteggio.