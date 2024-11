Mondiale per Club, tassello finale cercasi: Atletico Mineiro o Botafogo per l’ultimo posto

Uno tra Atletico Mineiro e Botafogo diventerà l’ultimo club a completare il gruppo di 32 squadre che prenderà parte alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Le due formazioni – la prima di Belo Horizonte e la seconda di Rio de Janeiro – si affronteranno questa sera nell’ultimo atto della Copa Libertadores 2024, la Champions League del Sudamerica.

Il Botafogo si è qualificato per la finale della competizione per la prima volta nella sua storia superando il Peñarol con un totale di 6-3, nonostante la sconfitta in trasferta per 3-1 nella partita di ritorno (e dopo aver vinto per 2-0 la partita di andata). Il pareggio senza reti dell’Atlético Mineiro in trasferta contro il River Plate ha invece assicurato una vittoria complessiva per 3-0 ai bianconeri (questo il punteggio del match di andata) e ha portato la squadra brasiliana alla finale continentale per la seconda volta nella sua storia.

Mondiale per Club squadre qualificate – Le sudamericane al torneo

Il club che alzerà il trofeo questa sera a Buenos Aires si qualificherà per il prossimo Mondiale per Club 2025 come campione sudamericano, unendosi agli altri rappresentanti della CONMEBOL:

Boca Juniors

Flamengo

Fluminense

Palmeiras

River Plate

La sfida inaugurale del nuovo Mondiale per Club – competizione che vede Inter e Juventus come rappresentanti per l’Italia – inizierà domenica 15 giugno 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami, con tutte le strade che porteranno al MetLife Stadium a New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025, dove si giocherà la finale del torneo, poco più di un anno prima che lo stesso stadio ospiti la finale dei Mondiali 2026.

Mondiale per Club squadre qualificate – Tutte le partecipanti

Di seguito, tutte le squadre qualificate per la prima edizione del torneo: