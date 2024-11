Il 2 e 3 dicembre allo Juventus Stadium il secondo workshop in vista di EURO 2032

Lunedì 2 e martedì 3 dicembre allo Juventus Stadium di Torino è in programma il secondo workshop in vista di EURO 2032 dopo quello del dicembre 2023, che vedrà coinvolta la FIGC – a cui la UEFA ha assegnato l’organizzazione della competizione assieme alla federazione turca (TFF) -, le 10 città candidate a ospitare le partite della rassegna continentale e gli stakeholder.

La giornata di lunedì 2 sarà dedicata a una serie di incontri di approfondimento sui risultati di EURO 2024, disputato in Germania. Da una prospettiva generale, il cui relatore sarà Andreas Schär (UEFA Managing Director National Team Football Operations) a una legata alla sostenibilità, con relatore Michele Uva, UEFA Director of Social and Environmental Sustainability. Alle 17 il panel sulla mobilità, tenuto da Thomas Perrot (UEFA Smart Mobility & Services Senior Manager), seguito da una testimonianza di Dusseldorf, una delle città ospitanti di EURO 2024.

Martedì 3, invece, l’apertura della giornata sarà dedicata a un panel sulle prossime tappe di avvicinamento a EURO 2032 a cura di Antonio Talarico, FIGC Project Leader per EURO 2032. Alle 10.30, invece, una tavola rotonda dal titolo ‘Grandi eventi in Italia: sfide e opportunità – il Tour de France 2024’, con gli interventi di Francesca Santoro (Comune di Firenze), Mattia Santori (Comune di Bologna) e Dario De Stefanis (Comune di Torino), tre città che quest’anno hanno ospitato la partenza o l’arrivo di una tappa del Tour.