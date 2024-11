Inter, volano i ricavi da sponsor: nel 2024/25 attesi 97 milioni

L’Inter ha annunciato ricavi da sponsorizzazioni già garantiti per 97 milioni di euro nella stagione 2024/25. Il dato emerge dalla trimestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noto i dati 30 settembre 2024, che contiene informazioni importanti sull’annata in corso.

In particolare, si tratta di ricavi in aumento di 19 milioni rispetto alla cifra effettiva registrata nell’anno fiscale terminato il 30 giugno 2024, con ulteriori sponsor «attualmente in fase di negoziazione», come spiegato dal club nerazzurro.

Inter ricavi sponsor 2024 2025 – I contratti più importanti

In particolare, la cifra arriva da: