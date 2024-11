La Juve entra in una nuova era: i bianconeri lanciano il Business Club

Il 28 novembre 2024, l’Allianz Stadium ha ospitato il Juventus Business Forum, nella sua seconda edizione quest’anno, dopo quella dello scorso marzo. L’evento B2B ha riunito oltre 250 aziende e più di 500 professionisti, confermandosi come punto di riferimento per il dialogo tra innovazione, sport e imprenditoria.

I dibattiti si sono concentrati su temi chiave: dalla leadership d’impresa con Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus, che ha condiviso la sua esperienza nel guidare e ispirare sia sul campo che fuori, sottolineando l’importanza di resilienza e visione strategica, alla Cybersecurity per il 2025, in cui Mirko Rinaldini, Head of ICT di Juventus, ha discusso con esperti di Fortinet e PwC delle minacce crescenti e delle soluzioni innovative per proteggere i dati aziendali.

E poi ancora, Business Community nello sport con Vincenzo Orlando (Stadium Corporate Sales Manager) che ha illustrato come Juventus sviluppi reti di valore attraverso esperienze uniche, affiancato da esperti del Borussia Dortmund. Non sono mancate, come nella scorsa edizione, le sessioni one-to-one, tenutesi nei Club Boniperti e Sky Box Lounge, che hanno permesso ai partecipanti di costruire relazioni solide e scoprire nuove opportunità di collaborazione.

Juventus Business Club – Il lancio del nuovo progetto

Durante l’evento, è stato inoltre ufficialmente lanciato lo Juventus Business Club, una community esclusiva ideata per promuovere connessioni, collaborazioni e crescita tra le aziende che gravitano attorno al mondo bianconero. Questo progetto, riservato alle aziende di Juventus, mira a creare un ecosistema di networking e sinergie commerciali, fornendo strumenti avanzati come una piattaforma digitale dedicata, contenuti esclusivi e l’organizzazione di eventi mirati.

Cosa offre il Juventus Business Club?

Opportunità di business: Ogni iscritto può creare una pagina di presentazione aziendale, condividere offerte e instaurare collaborazioni

Networking mirato: Iniziative e eventi esclusivi durante tutta la stagione garantiscono interazioni di valore

Contenuti esclusivi: Attraverso l'app ufficiale, i membri accedono a risorse informative e multimediali legate al mondo Juventus

Eventi su misura: Incontri riservati per rafforzare le relazioni e sviluppare nuove sinergie.

Con tante aziende presenti al Business Forum, «il lancio dello Juventus Business Club segna un nuovo capitolo nel consolidamento della rete commerciale bianconera», scrive la società piemontese in una nota ufficiale.