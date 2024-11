The Best FIFA Football Awards 2024: Ancelotti e Maignan tra i candidati

La FIFA ha annunciato i candidati per i The Best FIFA Football Awards 2024, che premieranno le stelle dell’ultimo anno emozionante di calcio femminile e maschile.nLe votazioni sono ora aperte su FIFA.com per diverse categorie di premi, con gli appassionati di calcio che avranno un ruolo chiave nella scelta dei vincitori.

Le votazioni per The Best FIFA Men’s Player, The Best FIFA Women’s Player, The Best FIFA Men’s Coach, The Best FIFA Women’s Coach, The Best FIFA Men’s Goalkeeper e The Best FIFA Women’s Goalkeeper saranno equamente ponderate tra tifosi, attuali capitani e allenatori di tutte le nazionali femminili e maschili e rappresentanti dei media.

Il vincitore del FIFA Fan Award sarà scelto interamente dai tifosi, mentre il destinatario del FIFA Fair Play Award sarà deciso da una giuria di esperti. Le votazioni per il nuovo FIFA Marta Award e il FIFA Puskás Award (per il quale è in corsa il difensore dell’Inter Federico Dimarco, grazie al gol contro il Frosinone) saranno divise equamente tra tifosi e una giuria di FIFA Legends.

Il cambiamento più grande in termini di votazione per l’edizione di quest’anno dei premi The Best FIFA è che i tifosi avranno voce in capitolo nella selezione dei The Best FIFA Men’s 11 e delle The Best FIFA Women’s 11. Potranno scegliere da un elenco di 77 giocatori nominati, 22 difensori, 22 centrocampisti e 22 attaccanti, più 11 portieri, inserendoli in una delle diverse formazioni tattiche predefinite per costruire la propria squadra. I voti saranno ponderati equamente tra i tifosi e una giuria di esperti.

Il premio FIFA Puskás è stato ridefinito e verrà conferito al miglior marcatore del calcio maschile, indipendentemente dal campionato o dalla nazionalità. Per onorare il miglior gol segnato nel calcio femminile in qualsiasi campionato del mondo, verrà assegnato per la prima volta il premio FIFA Marta, che prende il nome dalla leggenda brasiliana. Le votazioni sono aperte su FIFA.com fino alle 23:59 di martedì 10 dicembre 2024.

The Best FIFA Women’s Player: le candidate

Di seguito, l’elenco completo delle candidate al The Best FIFA Women’s Player:

Aitana Bonmati (Spagna), Barcellona

Barbra Banda (Zambia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norvegia), Barcellona

Keira Walsh (Inghilterra), Barcellona

Khadija Shaw (Giamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inghilterra), Manchester City

Lindsey Horan (USA), Olympique Lione

Lucy Bronze (Inghilterra), Barcellona/Chelsea

Mallory Swanson (USA), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Spagna), Barcellona/Arsenal

Naomi Girma (USA), San Diego Wave

Ona Batlle (Spagna), Barcellona

Salma Paralluelo (Spagna), Barcellona

Sophia Smith (USA), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lione

Trinity Rodman (USA), Washington Spirit

The Best FIFA Men’s Player: i candidati

Questi invece i calciatori in lizza per il The Best FIFA Men’s Player:

Dani Carvajal (Spagna), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid

Kylian Mbappe (Francia), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spagna), Barcellona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spain), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato)

Vinicius Jr (Brasile), Real Madrid

The Best FIFA Women’s Coach: le candidate

Di seguito, le allenatrici in corsa per il premio:

Arthur Elias (Brasile), Brasile

Elena Sadiku (Svezia), Celtic

Emma Hayes (Inghilterra), Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (Giappone), Giappone

Gareth Taylor (Inghilterra), Manchester City

Jonatan Giraldez (Spagna), Barcellona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia), Paris FC

Sonia Bompastor (Francia), Olympique Lione/Chelsea

The Best FIFA Men’s Coach: i candidati

Presenti anche gli allenatori delle squadre maschili:

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (Spagna), Spagna

Pep Guardiola (Spagna), Manchester City

Xabi Alonso (Spagna), Bayer Leverkusen

The Best FIFA Women’s Goalkeeper: le candidate

Questi i portieri delle squadre femminile in corsa per il riconoscimento:

Alyssa Naeher (USA), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Germania), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japan), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Spagna), Barcellona

Mary Earps (Inghilterra), Manchester United/Paris Saint-Germain

The Best FIFA Men’s Goalkeeper: i candidati

E i portieri uomini: