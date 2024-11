Dramma Vitesse: 42 punti di penalità in un anno e ultimo posto in Serie B olandese

Non c’è pace per il Vitesse. Il club olandese – che fino alla passata stagione militava in Eredivisie, la prima divisione calcistica del Paese – è stato sanzionato con 21 punti di penalizzazione, dopo non essere stato in grado di soddisfare i requisiti che hanno portato il comitato delle licenze a prendere questa drastica decisione.

Si tratta della terza penalizzazione in un anno per la società. La prima era arrivata ad aprile del 2024, con un -18 punti che aveva portato alla retrocessione in seconda divisione, la Erste Divisie. Quest’anno era arrivato poi un -6, al quale si aggiunge il -21 comminato nella giornata odierna, per un totale di 42 punti di penalizzazione nello spazio di pochi mesi.

«Il Vitesse ha ricevuto oggi dalla Commissione Licenze della KNVB una penalizzazione di 21 punti per non aver rispettato diversi requisiti di licenza. Il totale della penalizzazione è il risultato di quattro sanzioni», si legge in una nota. «È la terza volta in un anno che il Vitesse riceve una penalizzazione dalla Commissione Licenze, ma mai prima d’ora la sanzione era stata così severa per il club. Il Vitesse ha deciso di non presentare ricorso contro la decisione della Commissione Licenze».

Nel dettaglio, la penalizzazione di 21 punti è così suddivisa:

9 punti per l’obbligo di informazione relativo a una side-letter

6 punti per la consegna tardiva del bilancio 2022/2023 e della previsione 2023/2024

3 punti per i dati semestrali 2023/2024

3 punti per il bilancio 2023/2024 e la previsione 2024/2025.

La difficile situazione del Vitesse nasce da febbraio del 2024, quando la Federcalcio olandese ha bloccato il passaggio di proprietà del club nelle mani di Common Group, una società di investimento americana, dal momento in cui «non è stato dimostrato che Common Group abbia capitale azionario e non è chiaro se Common Group abbia investitori. Non è stata fornita alcuna informazione sull’origine dei fondi del Common Group».

Successivamente, era stato l’imprenditore Guus Franke a provare a salvare il club da fallimento, poco prima della data di scadenza fissata in estate. Tuttavia, il processo di acquisizione della società non è mai stato portato a termine e l’uomo si è tirato indietro alla fine del mese di ottobre.

Ovviamente, a seguito di questa ulteriore penalizzazione, la classifica della squadra allenata da Van den Brom adesso è disastrosa. Il Vitesse si trova all’ultimo posto a -15, avendo realizzato nelle prime 16 giornate solamente 12 punti.