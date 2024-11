Torino, Cairo: «Aspetto uno più ricco e bravo di me, ma al momento non c'è»

Continua a tenere banco il futuro del Torino dopo la presidenza, e proprietà, Cairo. Infatti, non si accennano a placare le indiscrezioni che vogliono il club granata nel mirino di Red Bull o di qualche fondo di investimento proveniente dall’Arabia Saudita.

Nelle scorse settimane lo stesso Cairo ha commentato queste voci escludendo una trattativa già in fase avanzata per la vendita del club. E quest’oggi, a margine di un convegno a Roma, ribadendo ancora una volta: «Io non voglio rimanere a vita patron del Torino».

«Venderò se arriverà qualcuno più ricco e più bravo di me, ma al momento non c’è». E poi ha ribadito che al momento si tratta solamente di rumors, visto che «al momento non c’è stato nessun incontro» con aspiranti acquirenti del club granata che dal 2005 è di proprietà dell’imprenditore.