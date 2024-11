La Lazio vola in Borsa: guadagnato il 45% in un solo mese

La Lazio questa sera è attesa dalla quinta giornata di Europa League, dove gli uomini di Marco Baroni stanno vivendo un momento di grazie, che si riflette anche sul campionato, che li vede in testa al girone unico a punteggio pieno. Ma in attesa della sfida interna contro il Ludogorets, le buone notizie per i biancocelesti arrivano da Piazza Affari.

Infatti, nella giornata odierna in Borsa, il titolo della società di Claudio Lotito ha chiuso in positivo del 7,58% arrivando a toccare il valore di 1,1350 euro per azione. Si tratta della seconda notizia odierna non riguardante il campo per la Lazio, visto quanto riportato da Calcio e Finanza in merito alla presenza nell’azionariato del club di Lodovico Donà dalle Rose, rampollo di una delle famiglie più importanti di Venezia e proprietaria fino a pochi mesi fa del gruppo Marzotto.

Tornando ai risultati in Borsa, la Lazio ha toccato oggi il proprio massimo valore dal 27 gennaio 2023, quando le azioni del club biancoceleste erano scambiate a 1,14 euro. Basti pensare che solamente un mese fa, il titolo della Lazio registrava un valore pari 0,7840 euro per azione. E nel giro di poco più di un mese ha guadagnato il 45% portando la sua capitalizzazione di mercato a 73,5 milioni di euro.