Grimaldi Franchising svela i piani per il 2025 con Vieri come nuovo socio

Grimaldi Franchising, tra le principali reti di consulenza immobiliare in Italia, nata 40 anni fa a Torino, si rinnova, e dopo aver annunciato Christian Vieri come socio di minoranza e brand ambassador, ecco la presentazione delle linee guida strategiche per il 2025 della società, in un evento nel centro di Milano.

A sei mesi dall’acquisizione da parte di Esperia Investor – importante holding di partecipazioni che investe in società in early-stage ad elevato contenuto tecnologico e opera prevalentemente nel settore del real estate e dei financial services – la società presenta le linee guida strategiche per il 2025, annuncia una nuova governance e definisce gli obiettivi di business puntando a diventare una rete “phygital”: un’evoluzione del franchising tradizionale che, grazie anche alla sinergia con le società PropTech del Gruppo Esperia, affianca alla rete capillare di agenzie sul territorio un’innovativa infrastruttura digitale di servizi per i clienti e di opportunità per i partner.

Grimaldi Franchising adotterà un nuovo approccio al mercato mettendo a disposizione, a supporto del business della rete, la propria divisione di agency per l’operatività diretta sul mercato immobiliare: dalla supervisione di frazionamenti e cantieri alla promozione e gestione di immobili di lusso, fino a quella di portafogli di immobili da posizionare sul mercato.

Questo nuovo approccio porterà già nel 2025 a un incremento stimato dei ricavi superiore del 30% rispetto all’anno in corso, con un’ulteriore crescita attesa nel biennio 2026-2027 grazie al consolidamento delle nuove linee di business e a un solido piano industriale che prevede un aumento del 25% del numero di agenzie (dalle attuali 180 a 225) e di circa il 60% dei consulenti partner (da 700 a 1.100).

Nel prossimo triennio saranno investiti oltre 2 milioni di euro in pubblicità e marketing, con un brand ambassador d’eccezione: Christian “Bobo” Vieri, indimenticato campione della Nazionale che entra nell’azionariato di Grimaldi con una partecipazione del 5%, a fronte dell’85% detenuto da Esperia e del 10% di Racco Group. Inoltre, sono stati avviati significativi investimenti per ridisegnare le piattaforme che, insieme al sito, saranno attive entro il primo semestre del 2025. Un forte segnale di cambiamento arriva anche dalla brand identity, totalmente rinnovata a cominciare dal logo. Il redesign porterà al cambiamento delle insegne su tutto il territorio nazionale. In Foro Bonaparte, a Milano, aprirà al pubblico la Grimaldi Lounge, l’innovativo flagship store dove la clientela più esigente potrà trovare un servizio tailor made, in uno spazio esclusivo, elegante e informale al tempo stesso.

Tutta la rete riceverà una serie di tool digitali per le attività di social media & digital marketing, chatbot e strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale che permetteranno di declinare localmente la brand identity in base alle specificità del territorio di riferimento.

A guidare il nuovo corso una governance che vede confermati Emiliano di Bartolo nel ruolo di presidente, Antonio Ferrara managing director con delega area Finanza e Luigi Sada managing director con delega area Corporate. Due i nuovi ingressi: Fabio Guglielmi, che vanta una solida competenza nella direzione di reti immobiliari, entra nella società come managing director con delega area Commerciale, mentre Mattia Villaggi assume il ruolo di responsabile marketing.

«Abbiamo intrapreso un nuovo corso, ma il nostro obiettivo rimane lo stesso: continuare il percorso di rafforzamento ed espansione sul mercato già avviato quest’anno – ha dichiara Emiliano di Bartolo, presidente di Grimaldi –. Alle imprese e ai professionisti del settore offriamo una serie di strumenti e servizi caratterizzati da una forte componente tecnologica che sono inusuali e decisamente innovativi per un mercato ancora molto tradizionale come quello italiano; questa offerta, insieme all’altrettanto inusuale strategia di unire le diverse anime di franchising e di agency, ci consentirà di aumentare rapidamente la nostra competitività nel settore».

La nuova Grimaldi è stata presentata in anteprima nella serata di mercoledì allo stadio di San Siro nel corso di una convention che ha visto il sold out delle sale executive, con 500 partecipanti provenienti da tutte le 17 regioni in cui la Società è presente.