Vieri punta sull’immobiliare: entra nel capitale di Grimaldi Franchising

Christian Vieri continua a investire nell’immobiliare e lo fa puntando su Grimaldi Franchising S.p.A, sia come socio al 5% che come brand ambassador istituzionale a tutto tondo. Un nuovo ingresso svelato oggi durante la presentazione delle linee guida strategiche per il 2025 della società, in un evento nel centro di Milano.

Una grande novità per Grimaldi che da marzo 2024 è passata per il 90% nelle mani di Esperia Investor, società che vede come soci Emiliano di Bartolo e Antonio Ferrara. Un investimento che segue a distanza di pochi mesi (giugno 2023) l’entrata di Esperia nel capitale di Grimaldi al 35%. Il restante 10% continua a essere detenuto da Racco Group.

«Vieri è un amico – ha esordito di Bartolo, presidente di Grimaldi Franchising – che abbiamo conosciuto tramite amici comuni grazie anche alla nostra presenza in Recrowd sponsor dell’Inter. Conoscendolo è venuta fuori fin da subito la comune passione per il mercato immobiliare, che lo vede con diversi asset in Italia e nel resto del Mondo, senza dimenticare la sua esperienza negli Stati Uniti e a Miami e New York in particolare. Venuto a sapere dell’operazione finanziaria che ha portato Esperia al controllo del 90% di Grimaldi, Vieri ha scommesso su di noi, non solo come investitore, ma anche con la sua immagine che sarà sfruttata su tutta la linea».

Proprio in questo ambito, a fine marzo e per due mesi, Vieri e Grimaldi saranno grandi protagonisti sulla linea della metropolitana M5 di Milano, che ha uno dei suoi due capolinea proprio allo stadio di San Siro, grazie a un’operazione di branding a tutto tondo, gestito internamente.

Punto di forza sarà il lavoro svolto in coabitazione con Tecma che ha curato tutto il rebranding del gruppo, che vanta il premio come miglior servizio clienti per il 2023, anche grazie a una politica, che continuerà anche nel piano 2026-2028, che vede un numero contenuto di agenzie, puntando sempre a massimizzare il margine.