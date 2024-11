«Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana».

Con questa nota ufficiale, l’Inter ha comunicato gli esiti degli esami a cui si è sottoposto il difensore francese. Pavard è uscito infortunato dalla partita con il Lipsia, valida per il girone della UEFA Champions League, che i nerazzurri hanno vinto con il risultato di 1-0, portandosi al primo posto in classifica.

Pavard dovrebbe stare fuori per circa un mese e tornerebbe a disposizione tendenzialmente per una delle sfide di fine dicembre, tra Inter-Como del 23 e Cagliari-Inter del 28, saltando complessivamente cinque incontri tra tutte le competizioni. Il difensore sarebbe quindi proto per le partite di Supercoppa italiana in programma a gennaio.