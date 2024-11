Flaminio, il progetto della Lazio per il nuovo stadio in arrivo in Comune

La sensazione, in Campidoglio, è che la richiesta di un incontro formale della Lazio per presentare ufficialmente il progetto dello Stadio Flaminio possa arrivare da un momento all’altro, anche prima del termine annunciato dal patron Claudio Lotito, ma non vincolante, del prossimo 5 dicembre.

Lo scrive Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, spiegando che sarebbe questione di giorni, forse di ore, ma le ultime verifiche del pool di tecnici che compongono il gruppo di lavoro allestito dal patron biancoceleste dovrebbero essere ormai completate.

I pareri negativi espressi dalla componente urbanistica nella Conferenza dei servizi relativa alla proposta della Roma Nuoto hanno dato tempo extra e una certa tranquillità alla Lazio, ma ormai non avrebbe più senso indugiare.

Il progetto – sottolinea il quotidiano – è pressoché pronto, per un impianto «che avrà un valore architettonico e organizzativo», come sottolineato più volte da Lotito. Quello che conta, adesso, è che sia anche a prova di esame.