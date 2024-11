Sequestro ed estorsione a Pogba, al via il processo: chi sono i sei imputati

Sei persone vicine a Paul Pogba, tra cui il fratello maggiore dell’ormai ex centrocampista della Juventus, saranno processate a partire da oggi pomeriggio presso il tribunale di Parigi per aver tentato di estorcere 13 milioni di euro al calciatore nel 2022 attraverso vari mezzi. Alcuni di loro sono amici d’infanzia, altri lo conoscono dal quartiere comune di Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), mentre il sesto imputato è Mathias, il fratello maggiore di tre anni.

Nel dettaglio, Roushdane K., 39 anni. Sarebbe «una grande persona che esercita una certa autorità nel (loro) quartiere» di La Renardière a Roissy-en-Brie, mentre Adama C., 33 anni, è colui che ha affittato l’appartamento dove sarà sequestrato Paul Pogba a Montévrain (Seine-et-Marne). Ci sono poi Boubacar C. 35 anni, che è stato per lungo tempo l’autista e tuttofare della madre di Paul Pogba, e Mamadou M., 30 anni. E ancora Machikour K., 36 anni: anche lui avrebbe beneficiato della generosità di Pogba. Infine, Mathias Pogba, 34 anni, fratello tre anni più vecchio del centrocampista della nazionale francese.

I sei imputati compariranno fino al 3 dicembre per il loro coinvolgimento in quella che è stato definito «l’affare Pogba»: ricatti, pressioni e persino un sequestro sotto minaccia di armi da fuoco con l’obiettivo di estorcere 13 milioni di euro al centrocampista, che all’epoca giocava per il Manchester United e poi si era trasferito alla Juventus.

La vicenda è emersa pubblicamente alla fine di agosto 2022 con un video diffuso sui social media da Mathias Pogba in quattro lingue (francese, italiano, inglese e spagnolo), in cui prometteva rivelazioni sul fratello minore. «Tutto questo rischia di essere esplosivo», dichiarava Mathias senza fornire ulteriori dettagli. In un video successivo, accusava Paul di aver usato un rituale per maledire Kylian Mbappé, suo compagno di squadra nella nazionale francese.

«Dichiarazioni recenti di Mathias Pogba (…) si aggiungono a minacce e tentativi di estorsione in gruppo organizzati contro Paul Pogba», avevano dichiarato gli avvocati del calciatore e la sua agente, Rafaela Pimenta. Pogba, che aveva appena firmato nuovamente con la Juventus dopo sei stagioni al Manchester United, aveva sporto denuncia in Italia nel luglio 2022, prima di essere ascoltato in Francia pochi giorni dopo.

Davanti agli investigatori dell’Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata, Pogba aveva raccontato di essere stato «intrappolato da amici d’infanzia» nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2022, mentre era ancora sotto contratto con il Manchester United. Secondo il suo racconto, questi conoscenti lo avrebbero rapito e sequestrato sotto la minaccia di due uomini incappucciati armati di fucili d’assalto, chiedendogli 13 milioni di euro come «compenso per i servizi resi» e accusandolo di non averli aiutati finanziariamente dopo essere diventato un calciatore professionista. Paul ha dichiarato di aver pagato 100.000 euro come parte della somma richiesta.

Durante le audizioni, Paul ha inoltre riferito di essere stato sottoposto a pressioni da questi conoscenti presso il centro di allenamento della nazionale francese a Clairefontaine, nella sua residenza a Manchester e presso il centro sportivo della Juventus. Ha anche affermato di aver dovuto saldare un conto di 57.227 euro per acquisti effettuati dalle stesse persone nel negozio Adidas sugli Champs-Élysées.

L’avvocato di Paul Pogba, Pierre-Jean Douvier, ha scelto di non commentare prima dell’inizio del processo. Gli imputati hanno respinto fermamente le accuse. «Era una relazione di amicizia, di conversazioni, di risate, e in questo contesto sì, Paul Pogba potrebbe aver concesso loro qualche vantaggio», ha dichiarato l’avvocato di uno degli amici, Karim Morand-Lahouazi. Gli imputati hanno inoltre sostenuto di essere stati a loro volta vittime di violenze e pressioni da parte dei rapitori incappucciati, mai identificati. «Anche il mio cliente si è ritrovato a terra con le mani sulla testa e un’arma puntata contro di lui», ha aggiunto Morand-Lahouazi.

Durante il processo, i cinque amici saranno giudicati per estorsione, sequestro di persona e associazione a delinquere. Mathias Pogba, assente la notte del sequestro, è accusato di aver esercitato pressioni sul fratello Paul e sulla famiglia per ottenere il pagamento dei 13 milioni di euro e sarà processato per tentata estorsione e associazione a delinquere.

I rapporti tra i due fratelli saranno probabilmente un tema centrale del dibattito. In un’audizione davanti al giudice istruttore, Paul Pogba aveva raccontato come il denaro avesse creato una frattura tra loro, generando una dipendenza finanziaria di Mathias nei suoi confronti. «Volevo che la nostra relazione tornasse a essere tra fratelli, non finanziaria», aveva dichiarato Paul. Mathias, da parte sua, aveva espresso il desiderio di riconciliazione: «Spero che la nostra unione si ricostruisca». Gli imputati, di cui uno comparirà in stato di detenzione, rischiano pene tra i cinque e i dieci anni di carcere.