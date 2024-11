Inter, cambia la vigilia di Champions: rifinitura a San Siro per testare il nuovo campo

Cambia la routine dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia. Il club azzurro infatti ha modificato il suo avvicinamento alla sfida di domani sera a San Siro.

La squadra allenata da Simone Inzaghi infatti svolgendo la rifinitura verso la gara sul prato dello stadio Giuseppe Meazza. Una novità rispetto al solito, visto che solitamente Lautaro Martinez compagni si allenano alla vigilia del gare europee al centro sportivo di Appiano gentile.

La scelta di Simone Inzaghi di far disputare invece l’allenamento della vigilia a San Siro e per far testare ai suoi calciatori il nuovo prato del Meazza. Come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, infatti alla luce delle pessime condizioni del prato dopo la gara di Nations league tra Italia e Francia, il terreno di gioco del Meazza è stato rizollato.

Già la gara di sabato sera tra Milan e Juventus così è stata disputata sul nuovo terreno di gioco. Da qui quindi la scelta di Inzaghi di far familiarizzare i suoi calciatori con il nuovo Prato di San Siro alla vigilia della sfida contro i tedeschi.