Le migliori squadre al mondo secondo Opta: Inter in vetta, 5 italiane in top 20

E’ sempre complicato confrontare club di Paesi diversi che non si affrontano mai, o che si sfidano magari una volta all’anno quando le coppe europee decidono di metterli sulla stessa strada. Per questo motivo Opta – società che si occupa di elaborazione dei dati sportivi – grazie al suo sistema di Power Rankings riesce a stilare una classifica di queste squadre che viene aggiornata quotidianamente.

Classifica migliori squadre al mondo – Come funzionano i Power Rankings

Ma come funziona questa classifica? Come viene stilata? Gli Opta Power Rankings sono un sistema di classificazione globale che assegna un punteggio di abilità a oltre 13.000 squadre di calcio maschili e più di 2.000 squadre di calcio femminili, utilizzando una scala da zero a 100, dove zero rappresenta la squadra peggiore al mondo e 100 la migliore.

«Questo significa che finalmente si potranno risolvere quei dibattiti tra amici in cui qualcuno sostiene che il Liverpool sia più forte di altre squadre della Premier League come Manchester City, Manchester United, Chelsea e Arsenal, oppure che i giganti della Liga, il Barcellona, siano più vicini al vertice della piramide rispetto ai colossi della Bundesliga, il Bayern Monaco, o rispetto all’Inter in Serie A e ai pluricampioni della UEFA Champions League, il Real Madrid», spiega Opta.

Classifica migliori squadre al mondo – Come si stila la graduatoria

Ma come vengono calcolati i Power Rankings? Utilizzano un sistema di valutazione gerarchico basato su ELO, ovvero un punteggio di abilità che è stato adattato a molti sport dalla sua creazione per stimare i giocatori di scacchi. In questo caso, l’algoritmo ELO analizza i risultati di oltre 2,5 milioni di partite dal 1990 per assegnare una valutazione a ogni squadra che sia comparabile tra leghe, Paesi e continenti. A quel punto le classifiche ELO sono convertite in Power Rankings con un’applicazione di valori da zero a 100.

Dopo ogni partita, i punti di valutazione vengono scambiati tra le squadre a seconda del risultato della partita: tutto ciò che un club “A” guadagna in ELO, verrà perso dal club “B”. La valutazione ELO di ogni squadra verrà aggiornata partita per partita in base alla probabilità di vittoria e all’esito effettivo: se vince la favorita verranno scambiati meno punti a differenza del caso opposto. In caso di pareggio, chi ha valutazione più bassa guadagna alcuni punti che diventeranno maggiori qualora il margine di successo fosse più ampio.

Classifica migliori squadre al mondo – Inter davanti a tutti

Dopo l’ultimo aggiornamento del 25 novembre, l’Inter è in testa a questa particolare classifica, mettendosi alle spalle club come Liverpool, Manchester City (in calo dopo le ultime prestazioni) e Real Madrid. Di seguito, la top 20 completa:

Inter – 100 punti Liverpool – 100 punti Manchester City – 99,6 punti Real Madrid – 98,7 punti Arsenal – 98 punti Barcellona – 97,7 punti PSG – 97,7 punti Sporting Lisbona – 97,5 punti Bayern Monaco – 96,9 punti Atalanta – 96,8 punti Bayer Leverkusen – 96,4 punti Juventus – 95,4 punti Lazio – 94,6 punti Chelsea – 94,3 punti PSV – 93,9 punti Monaco – 93,7 punti Tottenham – 93,7 punti Atletico Madrid – 93,6 punti Milan – 93,3 punti Borussia Dortmund – 93,3 punti

Di seguito, la posizione delle altre squadre della Serie A italiana, tra quelle fuori dalla top 20: