San Siro si rifà il look: nuovo manto erboso, sarà pronto per Milan-Juventus

Dopo essere apparso in cattive condizioni in occasione della sfida di Nations League tra Italia e Francia, il terreno di gioco di San Siro è pronto a rifarsi il look. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sono iniziati infatti i lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Giuseppe Meazza, che sarà sottoposto a un particolare stress fino a fine dicembre.

Inter e Milan hanno condiviso la richiesta di rifare il campo durante questa sosta, in modo da ottenere delle buone condizioni per il terreno di gioco fino a fine stagione. I lavori sono iniziati nella giornata di oggi e si concluderanno in tempo per il big match di Serie A Milan-Juventus, in programma sabato 23 novembre, con calcio d’inizio alle ore 18.00.

Come già detto, i prossimi appuntamenti stagionali non prospettano certo un programma tranquillo per il campo del Meazza, che ospita almeno una partita di Serie A ogni settimana fra Inter e Milan, a cui vanno aggiunti tutti gli impegni di Champions League delle due squadre milanesi, quelli di Coppa Italia e quando capita – come accaduto appunto ieri – anche le sfide della Nazionale di Luciano Spalletti.

Da Milan-Juventus in avanti, San Siro sarà protagonista di un totale di 10 partite che chiuderanno il 2024 nel giro di circa un mese, un tour de force che si potrà affrontare con un campo completamente nuovo. Ecco l’elenco delle sfide in programma al Meazza:

Milan-Juventus sabato 23 novembre (Serie A)

Inter-Lipsia martedì 26 novembre (Champions League)

Milan-Empoli sabato 30 novembre (Serie A)

Milan-Sassuolo martedì 3 dicembre (Coppa Italia)

Inter-Parma venerdì 6 dicembre (Serie A)

Milan-Stella Rossa mercoledì 11 dicembre (Champions League)

Milan-Genoa domenica 15 dicembre (Serie A)

Inter-Udinese giovedì 19 dicembre (Coppa Italia)

Inter-Como lunedì 23 dicembre (Serie A)

Milan-Roma domenica 29 dicembre (Serie A)

Finito questo giro di impegni, San Siro tornerà a ospitare una partita l’11 gennaio, vista la contemporanea presenza di Inter e Milan alla Final Four della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio 2025.