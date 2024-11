Dalla migliore squadra alla top 11 2023/24: tutti i candidati per il premio Gran Galà del calcio AIC

È stata presentata oggi a Milano, nella sede diBonelliErede, l’edizione 2024 del Gran Galà del Calcio AIC. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA – agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge quest’anno alla sua 12esima edizione.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà al Superstudio Maxi di Milano lunedì 2 dicembre 2024 per una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani. A condurre sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dal co-conduttore Fabio Caressa.

Enel è title sponsor dell’evento mentre Sky e Rivista Undici sono i media partner.

Candidati Gran Galà calcio – Tutti i premi in palio e le liste dei nominati

Quest’oggi sono state svelate le shortlist dei candidati per i diversi premi in palio anche quest’anno e che si riferiscono alla stagione 2023/24. Inoltre, sono ancora aperte le votazioni per il migliore gol dell’anno sia per il calcio maschile che per quello femminile. Partiamo proprio da qui dove ci sono 10 candidati per ognuno con i tifosi che possono votare entro le 23.59 del 24 novembre. Il resto dei premi è votato direttamente da calciatori, allenatori e arbitri.

Miglior gol 2023/24 calcio maschile:

Hassane Kamara – Udinese

– Udinese Rafael Leao – Milan

– Milan Ruslan Malinovskyi – Genoa

– Genoa Dany Mota – Monza

– Monza Riccardo Orsolini – Bologna

– Bologna Matteo Politano – Napoli

– Napoli Gianluca Scamacca – Atalanta

– Atalanta Marcus Thuram – Inter

– Inter Dusan Vlahovic – Juventus

– Juventus Mattia Zaccagni – Lazio

Miglior gol 2023/24 calcio femminile:

Sara Baldi – Sampdoria

– Sampdoria Marija Banusic – Napoli

– Napoli Veronica Boquete – Fiorentina

– Fiorentina Sofia Cantore – Juventus

– Juventus Arianna Caruso – Juventus

– Juventus Giada Greggi – Roma

– Roma Loreta Kullashi – Sassuolo

– Sassuolo Elena Linari – Roma

– Roma Miriam Picchi – Como

– Como Elisa Polli – Inter

Per queste due categorie sono stati anche svelate le prime tre posizioni, in ordine casuale, fino a questo momento, quando i voti registrati dagli utenti sono stati più di 20mila. Per il premio maschile si stanno giocando il podio Leao, Malinovskyi e Thuram. Mentre per quello femminile, Cantore, Linari e Picchi.

Passiamo ora alle due top 11, votate direttamente dai calciatori, che vedono i seguenti candidati divisi per ruolo.

Top 11 maschile 2023/24

PORTIERI : Di Gregorio (Monza), Maignan (Milan), Sommer (Inter)

: Di Gregorio (Monza), Maignan (Milan), Sommer (Inter) DIFENSORI : Bastoni (Inter), Bellanova (Torino), Bremer (Juventus), Buongiorno (Torino), Calafiori (Bologna), Dimarco (Inter), Dumfries (Inter), Theo Hernandez (Milan)

: Bastoni (Inter), Bellanova (Torino), Bremer (Juventus), Buongiorno (Torino), Calafiori (Bologna), Dimarco (Inter), Dumfries (Inter), Theo Hernandez (Milan) CENTROCAMPISTI : Barella (Inter), Calhanoglu (Inter), Dybala (Roma), Koopmeiners (Atalanta), Mkhitaryan (Inter), Rabiot (Juventus)

: Barella (Inter), Calhanoglu (Inter), Dybala (Roma), Koopmeiners (Atalanta), Mkhitaryan (Inter), Rabiot (Juventus) ATTACCANTI: Gudmundsson (Genoa), Lautaro Martínez (Inter), Leao (Milan), Lookman (Atalanta), Thuram (Inter), Zirkzee (Bologna)

Top 11 femminile 2023/24

PORTIERI : Ceasar (Roma), Durand (Sassuolo), Schroffenegger (Fiorentina)

: Ceasar (Roma), Durand (Sassuolo), Schroffenegger (Fiorentina) DIFENSORI : Boattin (Juventus), Cascarino (Juventus), Di Guglielmo (Roma), Faerge (Fiorentina), Lenzini (Juventus), Linari (Roma), Minami (Roma), Oliviero (Sampdoria)

: Boattin (Juventus), Cascarino (Juventus), Di Guglielmo (Roma), Faerge (Fiorentina), Lenzini (Juventus), Linari (Roma), Minami (Roma), Oliviero (Sampdoria) CENTROCAMPISTI : Boquete (Fiorentina), Caruso (Juventus), Catena (Fiorentina), Giugliano (Roma), Greggi (Roma), Magull (Inter)

: Boquete (Fiorentina), Caruso (Juventus), Catena (Fiorentina), Giugliano (Roma), Greggi (Roma), Magull (Inter) ATTACCANTI: Beccari (Sassuolo), Cambiaghi (Inter), Cantore (Juventus), Giacinti (Roma), Haavi (Roma), Viens (Roma)

Per quanto riguarda i calciatori, ecco anche i tre candidati per il premio di miglior giovane Serie B 2023/24:

Busio (Venezia)

(Venezia) F. Esposito (Cesena)

(Cesena) Ghilardi (Sampdoria)

Infine, spazio anche al miglior allenatore, arbitro e società. Nella prima categoria i candidati sono Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Inter) e Thiago Motta (Juventus). Per il miglior fischietto sono in corsa: Marco Di Bello, Marco Guida e Daniele Orsato. La migliore società 2023/24 sarà invece eletta fra Atalanta, Inter e Juventus.