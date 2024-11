Primo match point per Verstappen: a Las Vegas può vincere il Mondiale di F1

Domenica mattina la Formula 1, terminata la gara di Las Vegas, potrebbe avere il nuovo campione del Mondo 2024. Un nuovo “vecchio” campione, visto che il grande favorito è il solito Max Verstappen, che nella città statunitennse potrebbe regalarsi il quarto titolo piloti consecutivo.

Ma quali sono le combinazioni a disposizioni del pilota della Red Bull quando mancano tre gare alla conclusione del Mondiale, compreso il Gran Premio di Las Vegas.

Partiamo dal fatto che Verstappen si è rilanciato verso la vittoria Mondiale grazie al trionfo in rimonta dal 17° posto nel GP Brasile. E ora Las Vegas che, come negli unici due precedenti della storia della F1 in Nevada, può essere il GP che assegna il Mondiale. Max parte dal quinto posto in griglia nella gara che scatta alle 7 di domenica.

Verstappen quando può vincere il Mondiale 2024 – La situazione in classifica

Questa la situazione in classifica piloti prima della partenza del GP di Las Vegas:

Max Verstappen – 388 punti Lando Norris – 326 punti (-62)

Come detto alla fine del campionato mancano tre GP, incluso quello di Las Vegas, più una gara sprint, per un calendario delle prossime settimane che è così programmato.

24 novembre – Las Vegas

1 dicembre – Qatar (weekend con la s print )

(weekend con la s ) 8 dicembre – Abu Dhabi

Verstappen quando può vincere il Mondiale 2024 – Primo match point a Las Vegas

Il campione olandese, come detto, può laurearsi campione del Mondo 2024 già a Las Vegas. E queste sono le combinazioni possibili per il quarto titolo consecutivo di Verstappe:

vince il GP di Las Vegas

di Las Vegas In tutti i casi in cui finisce davanti a Norris .

. Nel caso entrambi non dovessero andare a punti

Ma non è finita qui, vediamo in base ai piazzamenti dei due piloti, in quali casi Verstappen sarebbe campione già a Las Vegas, a patto che Norris non faccia il giro veloce: