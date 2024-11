La nuova offerta di DAZN: sconto di 100 euro per un anno di Serie A

La Serie A con un maxi sconto per tre mesi o a 100 euro in meno per un anno intero per tutti i nuovi clienti. In vista del Black Friday, la piattaforma di sport in streaming DAZN – che detiene i diritti tv di tutte le partite del campionato fino al termine della stagione 2028/29 – ha deciso di lanciare una promozione per tutti i nuovi clienti che fossero interessati a seguire la lotta al titolo di Campione d’Italia nella stagione 2024/25, pronta a ripartire dopo la sosta per le Nazionali.

DAZN sconto annuale – Promozione mensile, per un anno con vincolo o per un anno in soluzione unica

I tifosi interessati potranno abbonarsi al piano Standard al prezzo di 14,90 euro al mese per tre mesi, con il vincolo di 12 mesi (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo i tre mesi di visione scontata il prezzo si adeguerà a quello di listino, pari a 34,99 euro al mese. L’offerta si potrà sottoscrivere fino a domenica 24 novembre 2024.

La promozione è valida non soltanto per chi decide di abbonarsi con vincolo annuale, ma anche per le altre soluzioni di abbonamento:

per chi sceglie il pagamento mensile, con la possibilità di svincolarsi dalla sottoscrizione, il prezzo mensile sarà pari a 19,90 euro al mese e crescerà a 44,99 euro al mese una volta scaduti i tre mesi;

e crescerà a 44,99 euro al mese una volta scaduti i tre mesi; per chi sceglie il pagamento annuale in soluzione unica, il prezzo sarà pari a 259 euro, con ben 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino di 359 euro.

DAZN sconto annuale – I contenuti del piano Standard