Il fondo saudita PIF mette nel mirino il 10% di DAZN per un miliardo

Il fondo sovrano saudita PIF è tra i potenziali acquirenti che stanno esplorando l’acquisto di una quota di minoranza del valore di circa 1 miliardo di dollari in DAZN, la società di streaming che tra gli altri ha acquistato i diritti tv della Serie A in Italia fino al 2029. Lo riporta l’agenzia Reuters.

PIF ha infatti discusso un investimento di circa 1 miliardo di dollari per una quota di circa il 10% in DAZN: le discussioni in tal senso sono in corso dalla fine dello scorso anno, ma non sono ancora in fase avanzata. DAZN inoltre ha avuto conversazioni con almeno tre fondi d’investimento negli ultimi mesi per varie ipotesi di partnership strategiche partendo da una valutazione complessiva tra i 10 e i 12 miliardi di dollari in un potenziale accordo.

DAZN diventerebbe il primo servizio di streaming del suo genere a attrarre un possibile investimento da parte del PIF, che negli ultimi anni ha investito miliardi in altri sport di alto profilo come la Formula 1 e il golf. I ricavi di DAZN sono aumentati del 41% nel 2022, raggiungendo i 2,1 miliardi di dollari, grazie all’incremento dei prezzi degli abbonamenti e all’aggiunta dei diritti di streaming domestico della Bundesliga e della Serie A sulla sua piattaforma, secondo i risultati più recenti. Tuttavia, ha registrato una perdita operativa di 1,06 miliardi di dollari a causa dell’aumento dei costi per i diritti.