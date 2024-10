Il rapporto di revisione contabile sui risultati economico-finanziari del Barcellona in relazione alla scorsa stagione, fornito a partire da questo lunedì ai soci, assicura che il club avrebbe dovuto dichiarare perdite decisamente superiori ai 91 milioni di euro indicati dai blaugrana.

Secondo quanto riportato da La Vanguardia, la società Grant Thornton ha spiegato che il club mantiene nel proprio patrimonio una valutazione di 208 milioni di euro corrispondenti al 51% di Bridgeburg (Barça Vision), quando, alla luce del «mancato rispetto degli impegni di pagamento da parte dei soci negli accordi di compravendita precedenti» e della «mancanza di adempimento dei piani di business», «il valore dell’investimento registrato a chiusura dovrebbe essere soggetto a svalutazione».

La questione non è di poco conto, poiché applicare la proposta del revisore dei conti aumenterebbe le perdite per il 2023/24. In effetti, Grant Thornton ha già chiesto che almeno i mancati pagamenti subiti dal club da parte degli investitori in questo progetto (Libero Football, Socios.com, Orpheus Media e Vestigia) fossero svalutati. E ciò è stato fatto, con una perdita di 139,9 milioni di euro a causa del rischio di mancato pagamento.

Il consiglio d’amministrazione presieduto da Joan Laporta ha già spiegato giorni fa perché non ha applicato una correzione al valore di questa società, assicurando che «ci sono ragioni sufficienti che giustificano il valore attuale della società e continua a confidare nella sua vitalità e nelle sue capacità, con un piano aziendale consolidato che consentirà di generare entrate ricorrenti nel prossimo futuro». Ora saranno i membri di un’assemblea dei delegati a dover votare a favore o contro i criteri seguiti dal consiglio dell’ente sportivo.

In altre parole, il consiglio d’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere che quei 208 milioni valessero molto meno, se non nulla. Il revisore non ha voluto quantificare l’entità di queste perdite aggiuntive, ma le considera di un volume e importanza tali da emettere un «giudizio con riserva» sui conti, cosa che non era avvenuta l’anno scorso nonostante ci fosse scetticismo su questa operazione.

Barça Vision (ora chiamata Bridgeburg) è stata un’operazione avviata nel luglio 2022 e conclusa nell’agosto 2023 con la quale la giunta di Laporta ha creato profitti per 408 milioni (che ora potrebbero dover essere riconsiderati), metà dei quali, teoricamente, legati a vendita a soci di vario tipo e registrati direttamente come utile dell’esercizio 2022/23. L’altra metà era rimasta nelle mani del club. Si è trattata di una delle leve principali della dirigenza del Barça, servita anche ad aumentare il margine legato al Fair Play Finanziario della Liga.