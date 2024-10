Serie A, Casini: «Serve un piano Marshall per gli stadi italiani»

«Se non serve un piano Marshall per gli stadi italiani, non so davvero per cosa debba servire». Parola di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, intervenuto nella giornata di oggi pomeriggio a Bologna, nell’aula magna universitaria di Santa Lucia, all’evento nazionale “Stati generali del calcio: il Libro bianco”.

Casini ha evidenziato dal palco cominciando non solo dal calcio: «Il tema delle infrastrutture non è solo del calcio, c’è una situazione in Italia disarmante sulle condizioni degli impianti sportivi». Casini si è rivolto ai giovani studenti in sala citando i dati dell’osservatorio Ambrosetti: «Solo quattro istituti scolastici su 10 hanno un impianto sportivo in Italia. Al sud, solo due su 10».

Si arriva così all’ultimo report FIGC sugli investimenti nel calcio fino al 2023, con focus sugli stadi nuovi, rispetto agli altri principali paesi europei: «L’Italia mostra una difficoltà cronica a realizzare le infrastrutture, non solo per un tema di risorse ma anche di burocrazia e di lentezza, di difficoltà delle procedure», ha avvisato Casini.

E tutto questo, avverte ancora il numero uno della Serie A, «si ripercuote sui centri sportivi, salvo alcune eccezioni. C’è un gap con gli altri Paesi europei su questo».