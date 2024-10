Juventus, al via la vendita dei biglietti per il Manchester City: prezzi e dettagli

La Juventus ha aperto da oggi la vendita dei biglietti Juventus Manchester City. «La sfida tanto attesa contro i detentori della Premier League, in programma mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium si avvicina», ha spiegato il club bianconero in una nota pubblicata sul proprio sito.

Come aggiunto dalla Juventus, i tifosi bianconeri potranno acquistare i biglietti sull’official ticket shop nelle seguenti fasi di vendita:

J1897 MEMBER: dalle ore 10:00 di martedì 8 ottobre la vendita sarà riservata esclusivamente ai J1897 member che potranno acquistare fino a 4 biglietti solamente per altri J1897 ad un prezzo davvero speciale.

BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER: dalle ore 10:00 di giovedì 24 ottobre anche i Black White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita acquistando i biglietti anche per altri Memebr alla tariffa a loro riservata.

VENDITA LIBERA: l’eventuale vendita libera inizierà mercoledì 20 novembre alle ore 10:00

«Gli iscritti agli Official Fan Club possono fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria. Dalle ore 10:00 di martedì 8 ottobre saranno disponibili anche i posti PREMIUM & VIP con un’offerta che include anche il servizio di Hospitality. Scopri tutti i prodotti PREMIUM disponibili. Fan Token Holder SOCIOS: dalle ore 10:00 di venerdì 18 ottobre alle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre», ha concluso il club bianconero.

Biglietti Juventus Manchester City, i prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, si parte dai 60 euro per le due curve Nord e Sud per quanto riguarda i prezzi riservati ai J1897 member, per arrivare ad un massimo di 160 euro per la Tribuna Ovest 1. Cifre che salgono per quanto riguarda i Black White e Stadium Member, che avranno a disposizione tagliandi con un prezzo minimo di 69 euro e un massimo di 190 euro.