Inchiesta ultras, da domani al via gli interrogatori: si parte da Inzaghi

Già a partire dalla giornata di domani i pm, che hanno rovesciato il sistema criminale che reggeva trasversalmente le due curve di Inter e Milan, dovrebbero iniziare a sentire alcune persone informate sui fatti: sono tesserati dei due club, non indagati ma chiamati a rispondere come persone informate sui fatti del rapporto con alcuni degli arrestati emerso durante le indagini.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, approfittando dalla sosta, si dovrebbe partire proprio dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, contattato al telefono dall’ormai ex capo della Nord Marco Ferdico sul tema della dotazione alla Nord dei biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City, risalente a giugno 2023.

Entro la fine di questa settimana saranno sentiti anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti e il terzino del Milan Davide Calabria. Per il rossonero parte del focus sarà l’incontro risalente all’8 febbraio 2023 in un bar a Cologno Monzese con il capo della curva Sud Luca Lucci, anche lui arrestato in questa indagine. Attesi successivamente anche Milan Skriniar e Marco Materazzi, mentre in un secondo tempo, dopo questa sosta, dovrebbe essere convocato anche Hakan Calhanoglu.

Il turco avrebbe incontrato lo stesso Ferdico, almeno secondo quanto confidato dallo stesso ultrà ad Antonio Bellocco, membro dell’omonima famiglia ‘ndranghetista di Rosarno arrivato a scalare il secondo anello verde e ucciso dal “collega” di tifo Andrea Beretta appena un mese fa.