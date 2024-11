Juve, caccia a nuovi ricavi dallo Stadium: dopo rugby e Kings League, tocca alla musica

L’Allianz Stadium della Juventus sempre più centro nevralgico dell’intrattenimento. Non solo le partite dei bianconeri di Thiago Motta, da quest’anno l’impianto inaugurato nel 2011 sta per diventare un vero e proprio catalizzatore di grandi eventi, non solo sportivi.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la trasformazione da stadio prettamente calcistico a grande polo di attrazione sta pian piano arrivando a compimento per lo Stadium. Dal 2013 a oggi si è passati a ospitare partite della Nazionale e la finale di Europa League nel 2014 a essere, per la prima volta, teatro di un evento non calcistico come lo scontro fra l’Italrugby e i leggendari All Blacks. Appuntamento a domani, sabato 23 novembre alle 21.10. Una prima volta che dovrebbe portare prossimamente altri due match di cartello sullo stesso campo della Juventus.

Ma non è finita qui, visto che il 12 gennaio 2025 l’Allianz Stadium ospiterà la finale della Kings World Cup, con la competizione fondata e prodotta dalla Cosmos Gerard Piqué che ha fatto il proprio approdo ufficiale in Italia presentando la competizione nazionale con le sue speciali regole votate all’intrattenimento, specialmente verso le fasce più giovani del pubblico mondiale.

E per il futuro? Nuovi ricavi in vista. Lo Stadium, infatti, è destinato ad allargare i propri orizzonti e quindi nelle prossime estati diventerà teatro di concerti musicali con una capienza, grazie al prato, di poco meno di 40mila spettatori. Tutto questo, ovviamente, permetterà al club bianconero ulteriori introiti dallo stadio. Senza dimenticare il JMuseum, diventato negli anni un punto di riferimento per i turisti che si recano a Torino e ora è il sesto museo cittadino più visto, nonché il 49° tra i musei in Italia. E nel 2023 i visitatori erano stati 147.330, con un incremento del 16% rispetto al 2022.