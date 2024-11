Nations League, il sorteggio in diretta: gli accoppiamenti di quarti e playoff

Alle 12.00 di oggi, venerdì 22 novembre, la Nations League conoscerà le partite della sua seconda fase. Fra quarti di finale per la Lega A e le gare di spareggio per promozione/retrocessione, sono molte le nazionali europee coinvolte.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i risultati dei quarti di finale di Nations, che si giocheranno a fine marzo 2025, influiranno anche sul risultato del sorteggio del prossimo 13 dicembre per le qualificazioni UEFA in vista dei prossimi Mondiali 2026. Infatti, le vincenti dei quarti saranno inserite nei gironi da quattro squadre (in totale sono sei, mentre altrettanti contano cinque nazionali), per un quadro completo che si avrà quindi solamente a marzo.

Sorteggio Nations League – Le otto qualificate per i quarti di finale

Tornando alla Nations League, le squadre qualificate come prime ai quarti di finale sono le seguenti:

Portogallo

Francia

Germania

Spagna

Il quadro delle seconde è invece questo:

Croazia

Italia

Olanda

Danimarca

Come di consueto, le nazionali che si sono già affrontate durante la fase a gironi non si potranno incontrare ai quarti di finale (l’Italia quindi non può pescare la Francia) Questo turno, a differenza della Final Four, si disputerà su partite di andata e ritorno. Si parte in casa della seconda classifica per poi giocare fra le mura amiche della prima. Gara di andata in programma il 20 marzo, mentre il ritorno sarà disputato tre giorni dopo.

Sorteggio Nations League – Gli accoppiamenti di tutte le Leghe

Playoff Lega C/D

Gibilterra-Lettonia

Malta-Lussemburgo

Playoff Lega B/C

Kosovo

Bulgaria



Playoff Lega A/B

Fase a eliminazione diretta Lega A