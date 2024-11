Mondiale per Club, si va verso 600 milioni garantiti per partecipare

Tra gli aspetti sui quali la FIFA deve ancora fare luce in vista del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre c’è anche quello dei premi per le squadre partecipanti. Le risorse da distribuire tra le società dipenderanno molto dagli accordi siglati con le emittenti per la cessione dei diritti televisivi o dagli sponsor che decideranno di unirsi al nuovo torneo, la cui prima edizione è in programma negli USA nell’estate del 2025.

Dopo mesi in cui si sono rincorse voci sui possibili ricavi per chi prenderà parte alla competizione, emergono ora nuove indiscrezioni, almeno per quanto riguarda i premi garantiti. Secondo il quotidiano inglese The Times, la FIFA avrebbe incontrato nella giornata di martedì l’Associazione dei Club Europei (ECA), discutendo di potenziali cifre.

Mondiale per Club premi partecipazione – Verso 600 milioni da distribuire

Secondo quanto riportato quotidiano, i premi per la partecipazione potrebbero aggirarsi intorno ai 500 milioni di sterline (circa 600 milioni di euro al cambio attuale), da distribuire equamente tra le 32 squadre coinvolte nella competizione, solamente come compenso per la presenza negli Stati Uniti.

Se queste cifre fossero confermate, ciò significherebbe che ogni club partecipante incasserebbe intorno ai 18-19 milioni di euro solamente per la partecipazione. La cifra è molto simile a quella che i club europei incassano per la partecipazione alla nuova Champions League nella stagione 2024/25: 18,62 milioni di euro.

Da capire poi come sarebbero distribuiti i premi per eventuali vittorie o pareggi nella fase a gironi e quanto varrà il percorso dagli ottavi di finale in avanti, fino alla conquista dell’ambito trofeo.