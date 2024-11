Dall'Atalanta all'Inter, la Juve lancia l'abbonamento per 8 partite

La Juventus rilancia la corsa a un posto all’Allianz Stadium per tutti quei tifosi che non si sono ancora abbonati. Dalle ore 10.00 di giovedì 21 novembre, per tutti i sostenitori bianconeri è disponibile il mini Abbonamento “8 Games Pass” a partire da 285 euro.

Questo pacchetto include le gare che si giocheranno all’Allianz Stadium contro Empoli, Inter, Hellas Verona, Atalanta, Genoa, Lecce, Monza e Udinese. Nel totale sono ben due i big match che i supporters bianconeri potranno godersi se decideranno di aderire a questa offerta.

Juventus abbonamento 8 partite – I vantaggi accumulabili e i settori disponibili

Inoltre, l’8 Games Pass consentirà sia il cambio nominativo sia la rimessa in vendita del posto. Darà inoltre la prelazione sul posto per le partite di Champions e Coppa Italia che eventualmente la Juventus disputerà in casa nelle fasi successive. Con il raggiungimento del 75% delle presenze (6 partite su 8) darà anche la possibilità della prelazione sul rinnovo dell’abbonamento della prossima stagione.

Per sottoscrivere l’8 Games Pass 2024-25 è necessaria una Juventus Card attiva per il caricamento dei titoli d’accesso, che è possibile acquistare direttamente sul sito ufficiale della Juve nella sezione dedicata.

Sono disponibili all’acquisto dell’8 Games Pass posti in un totale di 13 diversi settori: il secondo anello centrale delle due curve (da 207 a 210 e da 223 a 226), e i settori 215, 221 e 231. Gli unici due a essere nel primo anello sono i numeri 116 e 117.