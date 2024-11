Dopo Nasa, Juve e Adidas lanciano una nuova collezione a tema All Blacks

A pochi giorni dall’arrivo degli All Blacks a Torino, dove all’Allianz Stadium affronteranno l’Italia, la Juventus ha presentato, in collaborazione con lo sponsor tecnico Adidas, una nuova collezione che coniuga i tre brand. Iniziativa che segue a stretto giro il lancio della linea lifestyle dedicata alla NASA.

«Oggi, mercoledì 20 novembre, siamo felici di presentarvi la nuova collezione adidas x Juventus x All Blacks: una linea esclusiva di abbigliamento che unisce eleganza e iconicità celebrando l’essenza dello stile bianconero. La collezione comprende tre capi essenziali: un cappellino, una felpa e una t-shirt, ognuno caratterizzato da grafiche esclusive a tema “All Black and White”. Questa esclusiva collezione sarà disponibile esclusivamente online sul nostro sito e negli store fisici Juventus, offrendo ai fan l’opportunità di indossare capi unici e di alta qualità, perfetti per ogni occasione», si legge nella nota apparsa sul sito bianconero.

«Un’occasione ideale, però, iniziamo a darvela noi: sabato 23 novembre, Allianz Stadium, ore 21.10. La nostra casa, infatti, per la prima volta aprirà i battenti per un evento non calcistico: la palla sarà ovale, e sul terreno di gioco delle imprese bianconere scenderanno in campo gli Azzurri del rugby, impegnati in una super sfida contro gli All Blacks. Unitevi a noi per celebrare la passione, non solo per il calcio, ma anche per lo stile e l’eccellenza!», conclude la nota.